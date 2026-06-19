Estará ante Uruguay: la madre de Vozinha obtiene el visado para entrar a Estados Unidos y ver a Cabo Verde en el Mundial

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se convirtió en una de las figuras del Mundial. El portero de Cabo Verde saltó al estrellato luego de ser la figura en el histórico empate de la selección debutante ante la favorita España. Este domingo 21 de junio, en su segundo duelo en el certamen ante Uruguay, tendrá una hincha de lujo: su madre.

Ana Candida Évora no pudo asistir al estreno del equipo africano al no cumplir con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos. En detalle, no pudo asumir el alto costo del visado.

“Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar presentes. Fallecieron hace unos años. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo”, reveló el portero tras la heroica paridad ante los ibéricos.

Su historia generó múltiples reacciones alrededor del mundo, además de movilizar a nivel administrativo para concretar el viaje de la madre de Vozinha.

Debido al Programa Piloto de Fianza para Visados, introducido por la administración del presidente Donald Trump, los ciudadanos de 50 países, incluido Cabo Verde, deben depositar una cuantiosa fianza. El monto varía entre 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares para obtener una visa de turista para entrar al gigante norteamericano.

Vozinha fue la gran figura del empate entre Cabo Verde y España (Xinhua/Wang Kaiyan). Wang Kaiyan

La madre de Vozinha estará presente en Norteamérica 2026

Según informó The Athletic, funcionarios del gobierno de Estados Unidos trabajaron para conseguir el visado de la madre del arquero. En ese sentido, Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, decidió intervenir directamente.

“Hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde contra Uruguay”, explicó.

“Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Se han eximido todos los honorarios (de la madre de Vozinha) de acuerdo con la política oficial. Ya se están haciendo los arreglos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami”, añadió.

En tanto, el Departamento de Estado señaló: “Podemos confirmar que nuestro equipo de visados ​​en Praia (la capital de Cabo Verde) está en estrecho contacto con ella y le está prestando el servicio necesario”.

Por otra parte, Davidson Evora, hermano de Vozinha, aseguró que la Federación de Cabo Verde de Fútbol, presidida por Mario Semedo, se encargó de todos los trámites con la FIFA y el gobierno estadounidense.

Ahora, Évora y el resto de la familia de Vozinha estarán presentes en el segundo partido de Cabo Verde, que se medirá con Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, este domingo: “Estaré allí para apoyarlo, darle fuerza y ánimo. Le daré un abrazo después del partido”, expresó emocionada luego de que se confirmara la noticia.

El arquero de 40 años agarró fama mundial luego de su actuación frente a España. Tras el encuentro, en cuestión de horas, pasó de 50 mil a casi 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.