Europa League: Sevilla borra al Manchester United y se cruzará con la Juventus en semifinales

El Sevilla tiene un idilio especial con la Europa League. Cuando disputa la segunda competencia de clubes en el Viejo Continente adquiere un estatus particular. No por nada es el club más ganador de este trofeo. Aunque en LaLiga no tenga su mejor temporada (por algo fue destituido Jorge Sampaoli, ahora en Flamengo), cuando compite en la ex Copa UEFA se transforma. Dio una nueva muestra de aquello al derrotar con firmeza 3-0 al Manchester United y avanzar a las semifinales.

La vuelta de los cuartos de final entre españoles e ingleses estaba completamente abierta, considerando el empate 2-2 de la ida. En Old Trafford, la semana pasada, los Diablos Rojos desperdiciaron una ventaja de 2-0 en el marcador, cuando todo parecía indicar que ponían firmemente un pie en la ronda de los cuatro mejores. Pero aquello no sucedió y la serie se iba a definir en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El conjunto de Nervión explotó de algarabía cuando corrían ocho minutos de partido. El delantero Youssef En-Nesyri abrió la cuenta, aprovechando una grosera falla de Harry Maguire, en una mala salida desde su campo. El seleccionado inglés se equivocó y el ariete marroquí batió a David De Gea para el 1-0. El equipo que ahora dirige José Luis Mendilibar, ex DT de Fabián Orellana en el Eibar, fue muy superior al United durante los 45′ iniciales.

Pudieron haber llegado al descanso con otro tanto en el bolsillo. En los 40′, el argentino Lucas Ocampos convirtió, con un ajustado remate hacia un palo. La estirada del meta De Gea hizo más espectacular la imagen. Sin embargo, la acción se revisa en el VAR y el gol se anula por fuera de juego de Marcos Acuña, quien asistió a Ocampos.

Si bien la diferencia entre ambos cuadros era de un gol, la escuadra de Erik ten Hag no demostraba herramientas suficientes para hacer daño a la portería de Bono. El panorama se le complicó aún más a la visita en el arranque del segundo lapso, con el 2-0 de Loic Badé. El croata Ivan Rakitic envía un córner y el zaguero gana por arriba para el segundo de los andaluces.

El United tuvo una jornada para el olvido. Los errores propios terminaron marcando la eliminatoria, algo insólito para un club inmerso en la élite. La clasificación de los hispanos se terminó de concretar en los 81 minutos. Otra falla, ahora de David De Gea, le regala a En-Nesyri la opción del 3-0. El delantero remata con el arco libre y timbra el pasaje para semifinales.

El próximo rival del cuadro sevillista será la Juventus. La Vecchia Signora dejó en el camino al Sporting de Lisboa. En Portugal, empataron 1-1, resultado que le sirvió toda vez que en la ida, disputada en Turín, ganaron por 1-0. La escuadra bianconera cerró un buen día, porque más temprano se había confirmado que la Serie A le devolvía los 15 puntos que se les restó, subiendo a puestos de clasificación a la Champions.

La otra semifinal tiene al Bayer Leverkusen. El exclub de Charles Aránguiz goleó de visita 4-1 al Union Saint-Gilloise de Bélgica, cerrando un global de 5-2. Enfrentará a la Roma. El equipo de José Mourinho superó en el alargue al Feyenoord por 4-1.