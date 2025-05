Evitando un brasileño y argentino: la U conoce a su rival para los playoffs de la Copa Sudamericana

No hay tiempo para lamentos. Universidad de Chile se sacude de la dolorosa eliminación en Copa Libertadores y ya piensa en el futuro, en el que aparece una vieja gloria: la Copa Sudamericana.

El cuadro azul da vuelta la página y se enfoca en lo que viene. Así lo señaló Gustavo Álvarez tras la caída en el Nilton Santos. “Siempre digo que el más importante es el que viene, nosotros no tenemos lugar para bajonearnos, eso está muy claro, ganar el sábado, reponernos y a seguir disfrutando y progresando tal cual nuestra filosofía”, indicó.

“La primera sensación de la eliminación es amarga. Nosotros no... Yo lo dije hace un año y medio. El primer objetivo era devolverle un estilo, una identidad al equipo. Que se identifique con la historia y el público de la Universidad de Chile. Segundo, protagonizar nuevamente torneos nacionales. Y logramos eso, clasificar a Copa, competir en Copa y después ganar. Nosotros no entramos solamente para competir ni nos conformamos con competir. Nosotros hoy vinimos a ganar y queríamos jugar octavos. No era que si no clasificábamos daba igual”, continuó.

El rival de la U en Sudamericana

En la U ya piensan en afrontar la Copa Sudamericana. El discurso es ir paso a paso, como siempre ha pregonado Álvarez, pero también hay ilusión en hacer una buena presentación en un certamen que supieron ganar en 2011, de la mano de Jorge Sampaoli.

Es por ello que la jornada siguiente al encuentro con Botafogo fue de análisis. Habían múltiples elencos que podían transformarse en el rival de la U en los playoffs del torneo. Entre ellos estaban Vasco da Gama, Vitoria, Cerro Largo, Atlético Mineiro o incluso Palestino. Sin embargo, finalmente, el equipo adversario será Guaraní.

Universidad de Chile terminó la fase de grupos como el segundo mejor tercero de la Libertadores. Esto luego de que Central Córdoba quedara eliminado con 11 unidades, igualando el récord de Audax Italiano (2007), como los equipos con más unidades que no han logrado acceder a octavos de final.

Por ende, según cómo se conforman los playoffs de la Sudamericana, la U deberá enfrentar al segundo peor equipo clasificado en el certamen. Es decir, el segundo peor segundo. Y pese a que aún existe una posibilidad matemática de que sea otro equipo, todo indica que será Guaraní, pues esto solo puede cambiar si Atlético Mineiro pierde por nueve goles de diferencia ante Cienciano de Perú, este jueves.

El conjunto paraguayo clasificó con ocho puntos, por detrás del Independiente de los chilenos (12). No obstante, cerró la fase de grupos con una estrepitosa goleada en contra como local. Boston River se impuso este miércoles por 5-0 en el Defensores del Chaco.

Por otra parte, Palestino aún no puede definir a su rival. El cuadro árabe puede terminar entre el segundo y el cuarto mejor segundo de la Sudamericana. Mientras que en Libertadores aún faltan grupos por definir. Su rival puede salir entre Independiente del Valle, Bahía, Bolívar, Atlético Bucaramanga y San Antonio Bulo Bulo.

Los playoffs de la Sudamericana se disputarán entre el 15 y 17 de junio para los encuentros de ida, y entre el 22 y 24 del mismo mes para la vuelta.