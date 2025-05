La reflexión de Gustavo Álvarez tras la eliminación de la U: “Fuimos muy competitivos; se perdió dignamente”

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota por 1-0 ante Botafogo y sentenció su eliminación de la Copa Libertadores. La caída se torna particularmente dura, pues los azules contaron con un hombre más desde el minuto 28.

Gustavo Álvarez abordó el resultado con la calma que lo caracteriza. “El partido lo analizo que hasta la expulsión, trámite parejo, el equipo presionaba al rival tal cual lo habíamos preparado, manejábamos la pelota con criterio, éramos prolijos, y llegada a la expulsión, hay dos jugadas seguidas que manejamos la pelota y terminamos con un pase al arquero”, comenzó señalando.

“Por ahí el pase al arquero yo le doy un sentido. Si hay una continuidad en el juego y tiene opción en los defensas como para seguir jugando y no para dividir. Porque si se la damos al arquero y vamos a dividir 30 metros más atrás, dividamos de donde jugamos la pelota, entonces con el equipo desplegado para jugar y un pase al arquero que divide, desplegado para jugar está abierto el equipo, el rival gana una dividida, se ponen de cara al arco nuestro, desbordan y tiran el centro y nos agarran corriendo para atrás. Técnicamente eso fue lo que pasó”, explicó sobre la jugada del gol.

En cuanto al aspecto emocional, el técnico argentino intentó ser positivo. “A partir de ahora ya pensar en el partido del sábado. Siempre digo que el más importante es el que viene, nosotros no tenemos lugar para bajonearnos, eso está muy claro, ganar el sábado, reponernos y a seguir disfrutando y progresando tal cual nuestra filosofía”, indicó.

En ese sentido, destacó la actitud de sus dirigidos. “Que fuimos competitivos en la Copa, fuimos muy competitivos todos los partidos. El equipo mostró competitividad, quizás con Estudiantes de local, con algunos errores puntuales que no son normales en el equipo, pero yo como entrenador estoy muy tranquilo cuando un plantel entero estará tan identificado con la idea y un carácter, con tanta pasión para defender esta camiseta y ir siempre al frente”, remató, junto con insistir que “acá se perdió dignamente”.

Asimismo, mencionó la situación de Lucas Assadi, quien pasó de cortado a jugar los últimos minutos del duelo. “Cada jugador tiene los minutos que se le puede dar”, respondió.

“Nadie mira al piso”

Al ser requerido por sus sentimientos, Álvarez insistió: “La primera sensación de la eliminación es amarga. Nosotros no... Yo lo dije hace un año y medio. El primer objetivo era devolverle un estilo, una identidad al equipo. Que se identifique con la historia y el público de la Universidad de Chile. Segundo, protagonizar nuevamente torneos nacionales. Y logramos eso, clasificar a Copa, competir en Copa y después ganar. Nosotros no entramos solamente para competir ni nos conformamos con competir. Nosotros hoy vinimos a ganar y queríamos jugar octavos. No era que si no clasificábamos daba igual”.

Finalmente, expresó: “En ese vestuario, independientemente del resultado, entramos todos y nos miramos a la cara. Porque estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Con aciertos, con errores, con victorias, con derrotas. Pero estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Nadie mira al piso y todos nos miramos a la cara perfectamente”.

