Ex PF de la Roja Sub 17 se prepara para la carrera más linda del mundo: “No hay que focalizarse en los tiempos”

A orillas del Río Serrano, en Torres del Paine, ya se respira competencia. A menos de 24 horas que comience la carrera más linda del mundo, la Patagonian World Marathon, en la Provincia de Última Esperanza, en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el gran atractivo de este fin de semana empieza a recibir a los más de 800 competidores que darán su máximo esfuerzo en las diferentes categorías (10K, 21K, 42K y 50K).

El Hotel Río Serrano, de la familia Arancibia, se ha convertido en el búnker de decenas de competidores. A orillas del río, que bordea la zona de hospedaje, José Alvarado, ex PF de la Selección Chilena Sub 17 durante el proceso de Cristian Leiva, prepara su estrategia para enfrentar el desafío. Quien también estuviera con el Flaco durante su paso por Iquique irá por los 50 K.

A Alvarado se le ve sonriente. Tranquilo. Sabe que este sábado los resultados dependerán de su físico. Y también de su cabeza. “Estoy bien. Vengo a disfrutar. Mira este paisaje”, dice de entrada, uno que también destacó por su paso por Everton.

“Me motivó hacer cosas distintas a mi trabajo. Hace un tiempo que ya no estamos insertos en el ámbito competitivo y venir a este paisaje maravilloso te invita a realizar este tipo de desafíos que son físicos y personales. Decidimos hace un tiempo venir y me inscribí para los 50 K”, dice el profesional de la educación física.

La carrera organizada por la familia Arancibia tendrá como atractivo los maravillosos paisajes de Torres del Paine, la octava maravilla del mundo: “Siempre correr con esta maravillosa naturaleza da para asumir este tipo desafíos. Esto te motiva a hacer aún más lo que te gusta”, agrega. “La organización está perfecta. Tener todas estas comodidades te lo hace muy atractivo y muy seguro al momento de poder disfrutar de este tipo de competencias. Es bueno para las familias, para todos”, comenta.

La prueba, que ya tiene a más de 800 competidores en la zona, tiene a toda la zona revolucionada. Puerto Natales ha recibido una importante inyección económica, de cara al duro golpe de la pandemia. “Me llama mucho la atención la cantidad de competidores. Habla de que eventos así, o a carreras bien organizadas, son maravillosas. Hay que tratar de seguir haciéndola”, agrega Alvarado.

Dentro de los principales medidas de cara a la actividad, destaca que la principal vía del Parque no recibirá flujo vehicular mientras se realice la carrera, la sugerencia de las autoridades es abstenerse a ingresar al recinto ese día y reprogramar la visita. Para eso, hay que tomar en cuenta los siguientes horarios:

-El acceso vehicular al sector Base Torres permanecerá sin restricción durante todo el día.

-El flujo vehicular de ingreso y salida del Parque por la portería Sarmiento quedará abierta a las 16 horas.

-El flujo vehicular de ingreso y salida del Parque por la portería Serrano quedará abierta a las 17 horas.

Para cerrar, el ex preparador físico de la Roja reparte consejos para la aventura de correr la Patagonian World Marathon: “¿Consejos? No soy un corredor profesional, soy un corredor amateur, que vivo de mis experiencias. Sí les puedo decir que estén relajados, que disfruten, que se alimenten bien, dormir. No hay que focalizarse tanto en los tiempos, en lo que te puede crear algo de ansiedad. Hay que venir, disfrutar y tratar de terminar la competencia, que es lo más importante”, cierra.

Datos para la comunidad

-No podrán ingresar vehículos en los siguientes tramos y horarios:

1- Mirador Gunter (partida 50k) - Laguna Los Cisnes, desde las 7.30-10.30

2- Laguna Los Cisnes - Mirador Salto Grande, desde las 7.30-12.30

3- Mirador Salto Grande - Puente Weber (partida 10k), desde las 8.30-14.00

4- Puente Weber (partida 10k) - Portería Serrano, desde las 8.30-16.00

5- Portería Serrano – Meta (en Villa Serrano), desde las 8.30-16.30