Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

El fútbol chileno pierde a un exjugador emblemático. Héctor Roco, jugador que se identificó profundamente con Unión San Felipe, falleció en la madrugada de este miércoles, producto de un paro cardiaco, según informó el sitio ElAconcagua.cl.

El exdefensor central tenía 60 años. En su trayectoria, también defendió a Everton, Naval y Unión Española.

La carrera de Roco está marcada por los dos ascensos a Primera División que consiguió con los aconcagüinos, en 1988 y 2000.

Como entrenador, llevó al Uní-Uní a disputar la final de la liguilla de ascenso de 2020, en la que cayó ante Melipilla. También fue parte del staff de las divisiones inferiores del club. Trabajó en la entidad hasta 2023.

Pesar evertoniano

Everton, en el que cumplió otra parte destacada de su carrera, lo despidió mediante una sentida nota en redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Roco Lucero, exjugador oro y cielo que defendió con orgullo nuestra camiseta en 223 ocasiones entre 1991 y 1997″, resumió, junto con enviar condolencias a quienes fueron parte de la vida del exdefensor.