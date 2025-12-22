Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

El fútbol chileno sufre una pérdida. Jorge Cortés, histórico arquero de Everton, falleció este lunes, después de varios días luchando contra las consecuencias del infarto que sufrió la semana pasada.

"Con profundo pesar, despedimos al gran Jorge Armando Cortés Villagrán, arquero con más partidos disputados en la historia de Everton de Viña del Mar, con 298 encuentros defendiendo el arco Oro & Cielo“, comunica el club viñamarino, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Los ruleteros destacan sus méritos. "Su legado se refleja en hitos imborrables, como los más de 988 minutos sin recibir goles en 1985, registro que lo mantiene en el tercer puesto del podio histórico, muestra de su jerarquía, entrega y amor por estos colores“, puntualizan.

En su trayectoria en clubes nacionales, el exguardameta también defendió a Colo Colo, Coquimbo Unido, Regional Atacama y Palestino.

Cortés también registró un paso por el fútbol mexicano donde defendió las porterías de Real Sociedad de Zacatecas (1995-96), Guerreros de Acapulco (1996-97) e Irapuato (1997-98).

El exgolero se desempeñaba como instructor de arqueros en la escuela de fútbol para niños del Estadio Español de Viña del Mar.

“Sin ahondar específicamente en su diagnóstico, queremos comentar que el infarto que sufrió el día martes le ha provocado complicaciones neurológicas, por lo que hoy el foco principal está puesto en su actividad cerebral. Esa es la mejora, ese es el milagro que con tanta fe estamos esperando”, había informado su hijo Cristián.