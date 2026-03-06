Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental

Colo Colo cayó por la cuenta mínima en el Superclásico 199 del fútbol chileno. En el estadio Monumental, el elenco de Fernando Ortiz perdió su racha de tres victorias consecutivas en la Liga de Primera.

Tras la derrota, Ortiz fue cuestionado por su planteamiento y por la incapacidad de revertir el resultado, lo que comenzó a generar dudas sobre su futuro. El entrenador debió enfrentar las preguntas sobre su posición en el club en la conferencia de prensa en la antesala del encuentro ante Audax Italiano.

Los medios le preguntaron por la relevancia del enfrentamiento de este sábado y si un mal resultado puede poner fin a su paso por Macul. “No, no lo veo de esa manera”, contestó de manera tajante el argentino.

“Siempre se trabaja para corregir y mejorar. Cuando se pierde, se intensifica todo, pero mientras tenga claridad en mi cabeza sobre qué corregir y demás, todo fluye”, mencionó el Tano.

“En tres partidos repetí la misma alineación. ¿Eso no es encontrar el equipo? La base está, trato de buscar lo mejor para la institución. Los jugadores tendrán su oportunidad. En la toma de decisiones le doy continuidad a un equipo", declaró al ser interpelado por los futbolistas que perciben menos minutos.

El partido ante Audax Italiano

Colo Colo contra Audax en la última fecha del campeonato nacional del 2025. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El choque ante los itálicos se tornó complejo para el Cacique, ya que vienen de caer en los dos últimos encuentros ante los floridanos. A ello, se le suma el envión anímico que recibió el conjunto dirigido por Gustavo Lema tras conseguir la clasificación a Copa Sudamericana.

El técnico se refirió a la dificultad táctica de su contrincante. “En césped sintético se dificulta para todos los rivales, pero tenemos que estar preparados. Tienen una estructura de juego muy cerrada, aprovechan las oportunidades y son efectivos", dijo.

El adiestrador confirmó que Claudio Aquino no estará para el partido de este sábado. “No va a ser considerado, porque es algo similar a lo de Javier Correa, cuando decidí parar para que no aumentara su lesión. Entonces no va a estar para la semana que viene”, sentenció el DT de Colo Colo.