Figura de la Celeste aborda la crisis charrúa: “No se trata de Bielsa, es Uruguay”

Marcelo Bielsa no lo pasa bien en Uruguay. La Selección que conduce el rosarino viene de caer frente a Paraguay (0-2) y cayó a la quinta posición de las Eliminatorias, con 21 unidades. Los charrúas completaron cuatro partidos sin conocer la victoria. Por lo mismo, el duelo de este martes frente a Venezuela será clave para las aspiraciones de la Celeste.

La prensa local ha criticado con dureza a Marcelo Bielsa. El DT, fiel a su estilo, asumió todo tipo de culpas. “Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo, porque si el problema es la falta de generación de jugadas de gol y mi posición frente a ese problema ha sido proponer soluciones y cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”, dijo tras la derrota frente a Paraguay.

Tras la caída en Asunción, incluso, se puso en duda su continuidad. Fue Ignacio Alonso, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, el que salió a respaldar al DT. "Uruguay no va a cambiar el entrenador. No se lo planteó, ni se le pasa por la cabeza. No entremos en las especulaciones“.

“Los jugadores son conscientes de que no están en su mejor momento, y de hecho el cuerpo técnico lo ha dicho. Nos fuimos muy decepcionados el jueves, pero estamos tranquilos porque sabemos que tenemos las armas para revertir este momento. Hay que tenerle paciencia a la nueva generación“, señaló el directivo.

Los futbolistas, de momento, también se cuadran con Bielsa. En la previa al duelo frente a Venezuela, Lucas Torreiro, la figura del Galatasaray, que se perdió el duelo frente a Paraguay por problemas estomacales, sacó la voz.

“El pueblo uruguayo tiene que expresarse y nosotros como jugadores asumir nuestras responsabilidades. Como grupo debemos mejorar, transmitir muchísimo más. El martes es una final para nosotros, es una oportunidad muy importante para Venezuela, entonces tenemos que salir a comernos la cancha para poner a la gente de nuestro lado otra vez. Todos somos responsables, jugadores y cuerpo técnico”, aseguró el volante.

En la misma línea, siguió: “Pedirle a la gente que nos apoye porque somos un grupo joven, venimos a la selección a dejar la vida y estamos dolidos porque los resultados no se dan, somos conscientes que hay que revertir esta situación y lo vamos a hacer con trabajo porque estamos acostumbrados a esto. Tenemos que mantenernos muy unidos y que el martes sea una fiesta, ganar el partido y estar prácticamente en el Mundial”, complementó.

“Cuando no se dan los resultados es normal que se busquen problemas por todos lados, somos un grupo joven con ganas de aprender, y estamos a cargo de un gran entrenador y tenemos que seguir las órdenes e indicaciones porque estamos en la selección. Esto no se trata de Bielsa ni de Torreira, es Uruguay y tenemos que meterlo en el Mundial”, manifestó.

Sigue en El Deportivo