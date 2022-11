Fórmula 1: George Russell se queda con el GP de Brasil y le da el primer triunfo del año a Mercedes

George Russell logra su primera victoria en la Fórmula 1. El piloto británico se quedó con el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito Interlagos de Sao Paulo, y le dio el triunfo a Mercedes, que llevaba 22 carreras sin ganar. Lewis Hamilton, también del equipo de la marca alemana, fue segundo. Detrás de ellos apareció el Ferrari de Carlos Sainz.

El año negativo para la escudería germana tiene ahora una mirada menos oscura, debido a que no igualan su mala racha de 2011, cuando finalizaron la temporada sin poder quedarse con ninguna carrera. Hasta este fin de semana, para el nacido en King’s Lynn, su mejor lugar era el segundo de Bélgica 2021.

Al momento de ganar, piloto de 24 años no ocultó su emoción. “Muchas gracias a Mercedes por ser un tobogán de emociones y permitirme llegar a este triunfo. Se me vienen todas las memorias sobre las épocas del karting cuando me acompañaron mis padres”, declaró a los medios presentes.

George Russell celebra después de ganar la carrera junto a Lewis Hamilton y sus compañeros. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Controversia en Red Bull

Más allá del justo triunfo del inglés, la jornada no estuvo exenta de polémica. En un momento, el vigente bicampeón Max Verstappen y Lewis Hamilton tuvieron un choque en una de las primeras vueltas. Luego otro. Lo que significó una resta de cinco segundos para el neerlandés, que no tuvo su mejor día. Terminó sexto en la competencia.

Pero la controversia llegó luego de que no dejase pasar a su compañero de Red Bull, Sergio Pérez, pese a que era la orden del equipo. El mexicano, por su parte, culminó en el octavo puesto. Una vez finalizada la carrera este domingo, no ocultó su frustración por lo sucedido a los micrófonos. “Es una lástima que hayamos perdidos tantos puntos. Se nos complicó y no pudimos estar en el podio. Estoy muy sorprendido, no sé que pasó con Max, sobre todo luego de todo lo que hecho por él. No lo entiendo. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mi”, disparó Pérez. Junto a ello, al final de la competencia también dejó un recado a través del radio comunicador. “Dejó ver quién es realmente”, aseveró.

Sergio Pérez en su llegada al circuito de Interlagos. Foto: AP/Marcelo Chello

Verstappen no se quedó callado. Luego de las palabras del norteamericano, el actual monarca de la F1 sostuvo que: “Hablamos con el equipo y limpiamos el ambiente. Tengo mis motivos para no haberlo dejado pasar. Si en Abu Dhabi necesita los puntos, lo ayudaré. Esto no es el fin del mundo. Seguimos adelante”.

La temporada de la Fórmula 1 tiene su cierre el próximo fin de semana, con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el Circuito de Yas Marina de Emiratos Árabes. Red Bull ya aseguró el Campeonato Mundial de Constructores y Verstappen, de los suyos, hace un mes abrochó el bicampeonato de Conductores. Lo que falta definir es el subcampeonato, por el que compiten Charles Leclerc y Sergio Pérez.

Este último es el elemento por el cual genera tanta polémica la decisión del nacido en Bélgica. El monegasco fue cuarto en Sao Paulo y, por el momento, ocupa la segunda plaza del certamen, con los mismos 290 puntos que Pérez, pero con un triunfo más. Hasta antes de la carrera de Sudamérica, era el mexicano quien aparecía en aquel lugar.