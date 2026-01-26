SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    El jugador argentino se ganó un espacio en el equipo titular tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa a la banca Merengue.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Franco Mastantuono, su sueño de ganar la Champions con el Real Madrid

    Franco Mastantuono disfruta en Real Madrid. El futbolista argentino de 18 años comenzó la temporada como suplente, sin tanta consideración por parte de Xabi Alonso. Sin embargo, luego de la salida del estratega español tras la final de la Supercopa perdida ante Barcelona, el ex River Plate ganó terreno. Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del club, lo ha colocado de titular en casi todos los encuentros que ha dirigido.

    En una entrevista con DSports, que será transmitida completa este lunes, analizó estás últimas semanas con el elenco Merengue: “Es un buen momento para el equipo y para mí. Revertimos una situación que venía siendo complicada y estoy muy contento”.

    “Álvaro Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza. Eso es lo principal para un jugador. Estoy jugando un poco más suelto por eso y estoy totalmente agradecido”, añadió.

    Además, habló un poco sobre el vestuario del Madrid: “No hace falta que lo diga por los jugadores que son, pero sobre todo yo me quedo con la persona, con lo humano: me han recibido muy bien”.

    Foto: Real Madrid en X

    A pesar de su juventud, el delantero transandino no se achica al momento de trazar metas y sus sueños para esta temporada: “Es mi sueño ganar los torneos que quedan en el Madrid, la Liga, la Champions. Sería una temporada soñada para mí, la primera en el Madrid que podamos llegar a conseguir los objetivos”.

    La Selección y el Mundial

    En un año de Mundial, Mastantuono espera poder estar en la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Norteamérica: “Sería una temporada soñada ganar todo con el Madrid y después jugar un Mundial con mi selección. Obviamente sueño con estar y defender ese título que mis compañeros ganaron con mucho orgullo”.

    “Entrar en un vestuario donde habían ganado dos Copas América, un Mundial y la Finalissima es único. La humildad de esa gente para recibirme… un grupo increíble”, cerró.

