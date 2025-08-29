¿Fue intencional? Qué opina Humberto Suazo de la infracción de Sergio Ramos que casi lo saca del Mundial de Sudáfrica.

Sergio Ramos se “reencontró” con Humberto Suazo. El defensor pasó por uno de los murales que hay al interior del estadio de Monterrey y vio a la figura del delantero chileno en la gigantografía. Al caminar por el sector, apuntó a la imagen del ariete.

La imagen se viralizó rápidamente. Los fanáticos recordaron el cruce que tuvieron ambos en España, meses antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el ariete nacional formaba parte del Real Zaragoza. En ese choque, Suazo acabó teniendo una complicada lesión en el hombro tras una infracción de Ramos.

Esta situación se dio a menos de 50 días para el inicio de la cita planetaria, encendiendo de inmediato las alarmas en la Roja que en ese entonces era dirigida por Marcelo Bielsa. “En principio Chupete tuvo un golpe y se hizo daño en el hombro. Después, en la segunda caída, sufrió mucho dolor. Hay que ver qué pasa con él, se le harán pruebas”, señaló en ese entonces el técnico Aurelio Gay.

Cosas que jamás imaginé en mi vida:



Sergio Ramos mencionando al Chupete Suazo 🥹 pic.twitter.com/vY70vYY7f1 — Arriaga (@arriaga26_) August 26, 2025

El recuerdo de Suazo

Hace algún tiempo, en entrevista con el medio Balong, el actual delantero de San Luis de Quillota recordó aquel episodio. “A mi me han pasado siempre situaciones cuando hay partidos o cosas importantes. Antes del Mundial me lesioné, me operé del hombro y después me desgarré”, dijo.

El atacante comparó la falta de Ramos con la que le hizo a Mohamed Salah, en la final de la Champions League de 2018. “Fue la misma. No sé si fue mala lecha. Sabía que... ya había chocado con él, andaba dolido, entonces después me agarró y ya se me salió por completo. Estoy súper agradecido con Bielsa, porque me llevó estando lesionado y me hizo jugar”, comentó.

El goleador solo pudo jugar 45 minutos en la fase de grupos en la victoria contra Suiza por 1-0. Luego presente durante todo el encuentro de los octavos de final contra Brasil, donde la Roja cayó por 3-0. En el Mundial no pudo anotar. Un registro distante al de las Eliminatorias, donde había sido el máximo ariete, con 10 conquistas.