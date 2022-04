Gianna Cunazza, CEO de Santiago 2023: “Se está haciendo todo para avanzar y llegar a tiempo al inicio de los Juegos”

Gianna Cunazza (Punta Arenas, 17 de febrero de 1984) lleva menos de tres semanas como flamante CEO de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y tiene varios desafíos ante la premura de tener todo listo. Una de sus primeras decisiones tiene relación con el futuro del evento tras su realización. “Vamos a crear una gerencia de legado. Hasta ahora solo hay una jefatura que es parte de los 53 departamentos que hay. Elevaremos esta jefatura a gerencia. Es decir, subirá dos escalones”, adelanta.

¿Qué encontró a su llegada?

Soy una persona que viene de acá adentro, por lo tanto, tengo un conocimiento general de la organización. Como en todas partes hay cosas buenas, cosas a mejorar. Reafirmé que hay un equipo totalmente comprometido de profesionales de muy buena calidad. Y por supuesto, cosas que tenemos que mejorar respecto a procedimientos internos que hacen que las cosas sean más fluidas, definiciones de recinto, pero muy optimista, porque desde que llegué ya hemos sostenido reuniones muy largas y fructíferas con todos los entes involucrados. Ya hemos dados pasos importantes.

¿Qué le parece que haya atrasos en las obras?

Tal como informó la ministra, efectivamente los plazos comprometidos no se cumplieron. Sin embargo, se está haciendo todo para avanzar y llegar a tiempo para el inicio de los Juegos.

¿Por qué no se avanzó?

Probablemente hubo problemas de gestión.

¿Corren peligro los eventos de prueba de los recintos?

No es una definición tomada que no se hagan, hay que considerar que los eventos de prueba no solo son internacionales, sino que también pueden ser nacionales. No es descartable que se puedan hacer. Vamos a tratar de hacer al menos la prueba de esos recintos. Quizás no en un evento internacional, pero nos interesa probar distintas cosas con nuestra gente. Yo trabajé en Lima y ellos tuvieron una situación parecida y se pudo probar.

¿Pudo hablar con su antecesor, Felipe de Pablo?

No tuve esa posibilidad, generó una renuncia de un día para otro, pero tengo el traspaso de toda la gente interna, que me ha ido nutriendo de informaciones.

¿Qué le parece ser la tercera CEO en poco tiempo?

Yo, que vengo del mundo de los megaeventos, creo que no es algo tan atípico, sucede bastante. No es resorte mío esa decisión, sino que de un directorio. Ellos tendrán las razones por las que decidieron cambiar la administración.

¿Le hubiera gustado contar con Fernando González en el directorio de la corporación?

Sin duda, tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajé en Copachi. Él trabajó con nosotros apoyando el entrenamiento de tenis en silla de ruedas. Tengo un gran respeto y admiración por su trayectoria en el tenis. Yo creo que él tendrá sus razones, son respetables y así como él, vendrán otros representantes del mismo nivel suyo, ojalá.

¿Cómo le gustaría que fueran recordados estos Juegos?

Estamos en un contexto mundial en que nuestros Juegos vienen a llenar un espacio de alegría en medio de tanta amargura y tanto dolor. Al mismo tiempo esto nos obliga a ser muy austeros en cuanto a la organización, pero siempre teniendo presente que nuestro foco es organizar unos Juegos de alto nivel. Los deportistas de alto rendimiento lo merecen, sobre todo los de casa. Que sean unos Juegos inclusivos, de gran nivel y que dejen un legado real para la sociedad. Estamos contra el tiempo en relación con el legado en infraestructura y también social.

¿Habrá algún cambio en el uso del coliseo del Estadio Nacional?

Estamos estudiando el tema del atletismo. Estamos muy conformes con la licitación del Mario Recordón y vamos avanzando ahí en los tiempos estimados, pero no es una decisión tomada. Se está revisando cuál es la mejor opción para el atletismo y el para atletismo. Al menos, la pista cumple con las condiciones para que sea de calentamiento.

¿El fútbol podría llegar al Nacional?

El fútbol femenino y masculino tienen su sede y con estándares aprobados, por lo que está totalmente descartado.

¿Qué sucederá con Curauma?

No hay una decisión tomada. Es sabido que existen dificultades por el tema hídrico. Sin embargo, estamos evaluando la factibilidad técnica. No es una decisión que tomaremos ahora, porque faltan meses en donde la situación puede cambiar. Pensamos en un plan B, pero no solo en Curauma, sino que en todos los recintos. Siempre se requiere un plan B en caso de cualquier cosa e, incluso, por muy seguro que uno tenga el recinto.

¿Hay algún recinto que pueda ser cambiado?

Estamos revisando uno a uno los recintos. Fue una de las tareas que me propuse, estamos en una mesa de trabajo con todos los involucrados, donde estamos haciendo esa evaluación. Y cuando termine, generaremos una propuesta final de recinto.

¿Podría ingresar algún otro deporte al programa?

No, están absolutamente definidos tanto en los Panamericanos y Parapanamericanos.

Usted apoyó las propuestas del Presidente Boric cuando era candidato. ¿Siente que van en armonía los Juegos con esas propuestas?

Sí, totalmente. Habiendo visto los demás programas, el Presidente Gabriel Boric tuvo desde el principio la convicción de la importancia de estos Juegos. Desde ese punto de vista, me siento muy feliz de ser parte del poder cumplir con lo que se ha propuesto este gobierno, que al final nos beneficia como Comité Organizador, que es que haya un compromiso de parte del Estado en poder invertir y apoyar la gestión y la organización de estos Juegos. Vamos en la línea correcta.

¿Ha hablado con el Presidente?

He hablado con la ministra, quien me transfirió no solo las felicitaciones, sino que la prioridad que tienen estos Juegos para el Presidente. Tengo súper claro que él está comprometido y que los Juegos son su primera prioridad en deportes.

¿Cuánta ventaja tiene que haya sido deportista y ser parte de la organización deportiva?

Es un poco autorreferente responder de uno mismo. Pero sí, creo que es una ventaja. He tenido la oportunidad de conocer el mundo de los megaeventos de distintas miradas. Una fue como deportista; también fui jefa de misión en los Paralímpicos de Río y eso me permite conocer qué es lo que nosotros como Comité Organizador tenemos que proveerles a las delegaciones.