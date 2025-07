Gustavo Álvarez aborda el insólito error de Gonzalo Montes que marcó la igualdad de la U frente a Ñublense

Universidad de Chile masticó un amargo empate en su visita a Ñublense de Chillán. En el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, el cuadro azul dejó escapar una victoria que parecía segura, tras un error garrafal de Gonzalo Montes en el epílogo. Finalmente, fue un 2-2 que deja más contentos a los Diablos Rojos, que llegaron con lo justo y necesario para generar peligro sobre el arco de Gabriel Castellón.

En el trámite del compromiso jugado en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, el balance parece ser más que claro. La U remontó un partido con hidalguía, pero terminó sucumbiendo por una falla en la última línea. Una nueva muestra de que el rendimiento de los laicos en condición de forastero está al debe durante esta temporada.

En ese sentido, al término del duelo en el sur del país, Gustavo Álvarez no pudo evitar esconder su lamento por el magro resultado, que los aleja del líder Coquimbo Unido. “La sensación que queda es de amargura por el empate llegando al final del partido. Eso aumenta con el análisis del trámite. El primer tiempo fue favorable, sin ser grandes controladores del juego tuvimos cuatro ocasiones de gol y ninguna del rival. El segundo tiempo mejoramos aún más el control del juego, pero empezamos a carecer de profundidad. A partir del gol de Ñublense hay cambios en el equipo y tuvimos 20 minutos con otras situaciones de gol. Dos de ellas se convirtieron, pero después no nos defendimos de forma sólida y lo pagamos con un gol”, indicó.

Al conjunto del Chuncho le pesa la presencia de un volante en esa zona. El nulo aporte de Gonzalo Montes es prueba de aquello. Sin embargo, a pesar del pobre nivel del uruguayo, el entrenador laico lo respaldó. “Los partidos y los resultados los ganan, empatan, y pierden todos los jugadores del plantel. Yo jamás voy a responsabilizar a un jugador por un resultado”, lanzó.

En esa misma dinámica de críticas, el DT también salió al paso de los cuestionamientos por las presentaciones de sus pupilos fuera del Estadio Nacional, donde apenas han conquistado ocho de 24 puntos posibles. “Hay un contraste muy grande entre local y visitante por el estado del campo. No sé si hay en Chile una cancha como en el Estadio Nacional, donde el juego se hace más rápido y la pelota va con más velocidad. Estamos acostumbrados a jugar ahí y es una ventaja. De visita hay que revisar las formaciones, porque solemos alterar el esquema (...) Pero en definitiva, me parece que no es la situación de un equipo que le cuesta de visita por un tema escénico o de incomodidad“, agregó.

Por otra parte, y dejando a un lado el resultado contra Ñublense, el estratega finalizó su conferencia de prensa refiriéndose a la inminente partida de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil. “No tengo ninguna versión oficial, de entrada ni salida de ningún jugador en el plantel. Solo está la llegada de Salomoni; y las salidas de Formiliano, Huerta y Tamayo a Unión Española. Todo el resto de nombres propios que se manejan en el plantel, no hay confirmación alguna”, cerró.