Gustavo Quinteros: “Estamos haciendo una gran campaña, pese a todos los problemas que tuvimos”

Gustavo Quinteros quedó satisfecho tras la sufrida victoria frente a Audax Italiano en el estadio Monumental. El técnico valoró el esfuerzo de sus dirigidos, aunque también tuvo una dosis de autocrítica. “El error más grande fue no mantener la posesión, no mantener la pelota en campo rival como en el primer tiempo y en los primeros 10-15 del segundo. A veces las características de los jugadores que entran o están en el campo no permiten eso. Venimos con jugadores que no juegan hace un mes y se nota la falta de fútbol”, expresó.

En ese sentido, el DT profundizó en esos errores. “Podríamos haberlo manejado de otra manera, soportando la pelota en campo de ellos, no teniendo tantas pérdidas. Pero son cosas que nos están sucediendo desde el inicio de la temporada, que venimos con mucha mala suerte para las lesiones”, complementó.

Por otro lado, salió al paso de las versiones de posibles conflictos con el plantel. “Estamos mejor que nunca. Acá no pasa nada. Cuando hay un tema que tratar lo tratamos de forma interna y se soluciona ahí, no hay discusiones, no hay conflictos. Me da bronca, tengo la mejor relación con los jugadores. Me da bronca que le mientan a la gente. Cada vez estamos más cerca. Contra Boca fue el mejor partido del año, cometimos dos errores que nos dejaron terminado el partido al minuto 65″, expresó.

También destacó el momento del equipo, a pesar de los contratiempos. “Estamos haciendo una gran campaña, pese a todos los problemas que tuvimos. Estoy conforme por todos los problemas que tuvimos, todos los cambios que tuvimos que hacer, cambiar los sistemas de juego y todo lo que hay que hacer”, expresó.

Asimismo, dejó en claro sus objetivos. “Tenemos la ilusión de volver a ser candidatos para pelear al título y de pasar al menos una fase en Copa Libertadores”, manifestó, para finalmente hablar de los refuerzos de esta temporada, en especial de Leandro Benegas y Darío Lezcano. “Creemos que ellos dos y otros jugadores tienen que levantar el nivel. Por eso no están jugando, uno estuvo parado por lesión y el otro necesita levantar el nivel. Espero que puedan levantar el nivel y ser los mejores de acá hasta que termine la temporada”, cerró.