Gustavo Quinteros y los refuerzos de Colo Colo: “Ramiro y Benegas no eran los reemplazantes de Solari, Lucero y Costa”

Gustavo Quinteros vive horas decisivas para definir su futuro en Colo Colo. El entrenador de los albos terminó su contrato y este viernes el directorio de Blanco y Negro se reunirá para zanjar su continuidad. Sin embargo, el escenario está cuesta arriba para el DT, quien solo cuenta con el respaldo del bloque de Aníbal Mosa para su permanencia.

Durante esta jornada, el DT ha entregado su balance en distintos medios de comunicación. En conversación con TNT Sports, el santafesino volvió a entregar su análisis al respecto. “La decisión la tienen los directores, ellos son los que manejan el club. Yo creo que estos tres años después de ese fatídico 2020, el equipo siempre peleó arriba, estuvo en los primeros lugares, siempre fue a copas. Ellos tendrán que elaborar un programa nuevo porque la gente nos va a exigir. Si el entrenador elegido soy yo, feliz y si no estoy muy tranquilo de haber hecho lo necesario en estos tres años y tres meses”, declaró.

En ese sentido, defendió su trabajo pese a las adversidades. “Este equipo se desarmó y este año es de transición, de formación y de preparación, como nos pasó en 2021, que estuvimos cerca de ser campeón, pero pasaron cosas raras. Hay que competir y formar un equipo para salir campeón y ese equipo para salir campeón hay que reforzarlo. De los últimos 15 años, Colo Colo pasó solo una vez de fase. Eso es un tema profundo a evaluar y todo el fútbol chileno debe pensar en eso”, expresó.

“Este año fuimos armando con muchos chicos. Colo Colo es club que más minutos de juveniles ocupó en el campeonato y en Copa Libertadores también. Los proyectos son así. No es llegar y salir campeón y pasar una o dos fases de copa. Es un tema de muchos años. Para mí el proyecto deportivo es mucho más importante que lo económico”.

Las incorporaciones

Siguiendo esa tónica, insistió que “este año fue bueno, el que viene ser mejor y el siguiente año tener un equipo muy competitivo para avanzar en copa”. “Todos los inconvenientes que tuvimos fueron porque se fueron jugadores y los que llegaron la mayoría no jugó, y los que lo hicieron bien fue de mitad de año para adelante, que fue cuando más puntos sacó Colo Colo”, añadió.

Al ser consultado por Ramiro González y Leandro Benegas, Quinteros justificó su presencia. “Ramiro y Benegas son incorporaciones nacionales, no eran los reemplazantes de Solari, Lucero y Costa”, enfatizó.

En cuanto a las sensaciones tras su paso por Colo Colo, el estratega mostró su agradecimiento. “Valoro mucho el camino. El camino que uno recorre para llegar a un objetivo es lo más importante. Si termina mi contrato y no sigo en Colo Colo, mucha alegría. Encontré jugadores en distintas etapas y a todos ellos les agradezco. Siempre estaré agradecido de ellos y de la gente”, reflexionó.

Finalmente, expresó sus buenos deseos. “Yo me hago hincha del club en que dirijo y cuando me voy le guardo mucho cariño. Si me toca ir, tendré mucho cariño por Colo Colo”, concluyó.