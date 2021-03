Hamilton demuestra su experiencia una vez más: campeón en Bahrein

Lewis Hamilton demuestra su valía y se lleva nuevamente el premio de Bahrein. Fue una batalla rueda a rueda que recién se definió en la última vuelta. Verstappen luchó y casi le arrebata el mando al británico, pero la experiencia prevaleció en Medio Oriente. El piloto de Mercedes comienza el año ganando y corriendo una carrera perfecta. La disputa entre alemanes y austriacos comienza a tope. Los primeros en celebrar fueron los vigentes campeones.

El siete veces campeón del mundo luchó contra sus neumáticos y el joven piloto holandés para ser el primer campeón de este 2021. Custodiado constantemente por el 33 de Red Bull, Hamilton supo mantener su ventaja y pese a que perdió la cima en las vueltas finales, rápidamente recuperó el liderato para abrochar la carrera. La victoria 96 llegó en Bahrein. Una merecida pensando que todos los pronósticos pintaban al holandés como favorito. El que no sonrió en la escudería alemana fue Bottas quien tuvo una pasada para el olvido en los boxes, donde estuvo más de diez segundos parado por un error al retirar su rueda delantera derecha. Si hoy Mercedes ganó fue exclusivamente por el pilotaje del número 44.

Verstappen por su parte tenía la responsabilidad de llevarse la carrera tras su gran pole position y salió mentalizado a lograrlo. Ni los problemas que arrastró en su diferencial en prácticamente las 56 vueltas del Gran Premio hicieron que el holandés desistiera. El motor Honda causa miedo en los paddock y es que incluso el mexicano Pérez se vio beneficiado por la potencia japonesa. Comenzó desde la pit lane por un problema en la vuelta de formación y aún así logró meterse arriba en la general, terminando la carrera en la quinta posición.

Una de las mayores atracciones de este arranque de temporada era el retorno de Alonso a la Fórmula 1. El asturiano volvía de la mano Alpine, pero la ilusión se rompió en la vuelta 34, ya que problemas en sus frenos obligaron a Magic a abandonar la carrera cuando marchaba catorceavo. Otros de los experimentados que se llevaba los focos era Sebastian Vettel, quien comenzó en el fondo de la parrilla tras un sábado para el olvido y terminó siendo castigado luego de un accidente con el Alpine de Ocon. Terminó 15° y frustrado.

Vettel choca al piloto de Alpine, Esteban Ocon (AP Photo/Kamran Jebreili)

La gran desazón de la noche árabe fue la de Pierre Gasly. El francés se había lucido en los clasificatorios y Bahrein pintaba como una jornada más de su merecida reivindicación, pero en la vuelta cinco todo se esfumó. Perdió el ala delantera en un choque con el McLaren de Ricciardo y no pudo salir de los puestos del fondo durante toda la carrera. En la escudería británica las sonrisas fueron más notorias y es que tanto el australiano como Lando Norris se metieron en la parte alta de la parilla.

Haas por su parte sigue viviendo una pesadilla en el Campeonato Mundial. Este año se la jugaron por dos pilotos novatos y la apuesta comenzó de la peor manera. En la curva tres de la primera vuelta, el ruso Mazepin se despidió de la carrera por un accidente en la suspensión y Mick Schumacher también quedó en el fondo rápidamente por un choque cuando no se superaban las cinco vueltas. La marca americana quería dejar atrás las turbulentas temporadas de la dupla Grosjean - Magnussen pero el inicio no fue el esperado. Los jóvenes de Haas tienen tiempo. La escudería no tanto.

Con Bahrein concluida, la fiesta de la Fórmula 1 se va a Imola. Allí de seguro seguirá la disputa eterna entre los Red Bull y Mercedes, las únicas escuderías capaces de pelear el campeonato, una vez más. Por ahora los que corren con ventaja son los alemanes, pero queda mucho. Los motores ya comenzaron a rugir.