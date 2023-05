Harold Mayne-Nicholls le da con todo a Estadio Seguro

El domingo pasado se vivió una pesadilla en el estadio Ester Roa de Concepción. En el marco del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, hinchas azules obligaron a la suspensión del partido a la media hora de juego tras lanzar bengalas y fuegos artificiales hacia la cancha.

Un nuevo hecho de violencia que protagonizaron barristas de la U y que terminó llamando la atención incluso al Presidente Gabriel Boric quien utilizó sus redes sociales para referirse al hecho.

Este jueves se ha sumado una nueva voz. Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y actual dirigente de Trasandino, tomó la palabra para referirse a esta situación, teniendo como principal apuntado el plan Estadio Seguro.

Para el ex timonel del fútbol chileno “Estadio Seguro es un organismo que traspasa información para que otros puedan actuar y tomar determinaciones. Hasta el momento con 12 años que lleva ha demostrado poca capacidad de sacar a los delincuentes del estadio. Creo que pasan más cosas con los delincuentes ahora que cuando llegó Estadio Seguro. Seguimos peor, la figura de Estadio Seguro no responde las necesidades que tenemos para erradicar. ¿Fracasó? Totalmente”, expuso en diálogo con Radio Universo.

También tuvo palabras sobre los dichos de Cecilia Pérez criticando al Gobierno. “No creo que ganemos nada con esa frase. Tengo una opinión distinta (...) No tengo interés en polemizar con ella, no creo que solucione el problema. Este es un problema de Estado, no del gobierno de turno y entre todos tenemos que buscar la solución para esta crisis que está en el fútbol y está en toda la sociedad. En el fútbol los tipos se lucen más que en otras actividades porque tienen más difusión”.

Carabineros ingresó a la cancha del estadio Ester Roa tras los incidentes en el clásico universitario. Foto: Agencia Uno.

A su vez, entregó una alternativa para solucionar lo que ocurre ahora en el fútbol nacional. “El fútbol necesita un juez único como hay en otros países como Inglaterra y necesita un fiscal único en un departamento dentro del Ministerio público que tiene que financiar el mismo fútbol y que ellos con mucha prontitud solucionen estos inconvenientes, impongan sanciones, que sean rápidos”.

“Debiera haber un cuaderno de cargo único que sirva de Arica a Punta Arenas y siempre esté todo tomado en cuenta para llenar el estadio. Esto de reducir los aforos y sin jugar con público visitante no ha resultado”, agregó.

Por otro lado, se mostró contrario a aplicar reducción de puntos a los equipos cuyos hinchas causen desórdenes. “Qué culpa tiene un equipo cualquiera de que venga un grupo de delincuentes, y diga a ver vamos al partido del domingo... La U estaba jugando bien, en una posición expectante en la tabla y vienen hinchas a echar a perder el espectáculo. ¿Entonces vamos a castigar a un equipo porque 50 delincuentes actuaron de esa manera? Cómo pueden los dirigentes del fútbol frenar a estos delincuentes si ni el país los ha podido frenar”, expuso.

Otra de las propuestas que se han escuchado en los últimos días es el regreso de Carabineros al interior de los estadios. Sobre esto, Mayne-Nicholls sostuvo que “llegamos a un nivel en el fútbol que somos un espectáculo privado, siempre es importante la presencia de Carabineros. El fútbol tiene que hacerse responsable de lo que pasa dentro de la cancha y cuando haya algún delito tendrá que entrar Carabineros. No pueden tener prohibida siempre la entrada. Es distinto hacer rondas que estar cumpliendo misiones específicas de seguridad”.

Por último, cuestionó las leyes de seguridad en el fútbol. “Está clarísimo que las leyes de seguridad en los espectáculos de fútbol profesional no han dado el ancho. Son vulneradas semana a semana por muchísima gente que impide que millones disfrutemos. Se ve magnificada esa vulneración cuando caen 22 detenidos porque una queja permanente es que no había detenidos, y los 22 encuentran rápidamente la libertad. La ley no nos sirve”.