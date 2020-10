La U saca a Caputto y va por Lasarte

Este viernes se acabó la era de Hernán Caputto en Universidad de Chile. En reunión de directorio, Azul Azul definió que el ex arquero no seguirá al mando del primer equipo para la segunda rueda del torneo. Así lo confirman distintas fuentes consultadas por La Tercera. El DT, eso sí, aún no se da por aludido.

Luego de 30 partidos dirigidos y un 44,4% de rendimiento, el ex técnico de la Sub 17 chilena dice adiós tras haber dirigido su último partido el jueves pasado, en el que perdió con la U. de Concepción.

Justamente, ese duelo fue el que colmó la paciencia de la concesionaria, que ya definió que quiere a Martín Lasarte como reemplazante de Caputto.