“Hijo de pu...”: el exaltado reclamo de delantero de River Plate contra el árbitro en la Copa Libertadores.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y el desenlace en el Allianz Parque derivó en un descontrol total. Jugadores fuera de sí, insultos al árbitro uruguayo Andrés Matonte y un Marcelo Gallardo entre la rabia y la reflexión marcaron la caída del conjunto argentino por 3-1 en Sao Paulo.

Consumada la eliminación, varios futbolistas del cuadro millonario se fueron encima del juez. El más exaltado fue Maximiliano Salas, quien intentó increpar a Matonte y debió ser contenido por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico. “¡Hijo de pu...!”, gritó el exdelantero de Palestino en medio de la tensión.

El árbitro debió ser escoltado por la policía ante la furia del plantel visitante, que sintió perjudicado por su desempeño. “El juez no supo manejar el partido”, lanzó Gallardo tras el pitazo final. El entrenador incluso encaró al referí antes de retirarse al vestuario: “Condicionaste un partido al pedo”, le recriminó mientras aplaudía con ironía.

El foco de las quejas estuvo en la polémica mano sancionada a Facundo Colidio en el cierre del encuentro, que derivó en la jugada del penal de Marcos Acuña. “Cobra algo que no se ve, estaba de espaldas. Había un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y hay una mezcla de todo. No supo llevarlo y en esa confusión dimos una ventaja que no puede pasar”, reclamó el Muñeco. A su juicio, Matonte “sintió la presión en el primer tiempo y en el segundo cambió algunos conceptos. En un momento se le fue el partido de las manos, podría haberlo manejado mejor”.

Sin embargo, Gallardo no redujo la eliminación únicamente al arbitraje. También apuntó al rendimiento propio. “Hay que hacernos cargo de nuestros errores. La serie estuvo en los detalles de atención. Conocíamos la jerarquía del rival y ellos también la nuestra”, reconoció.

“Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad. No me gustó lo que pasó en los cinco minutos finales. Desconcentraciones que se pagan caro y no me gustó nada”, resumió.

Gallardo identificó en las distracciones defensivas el factor decisivo de la llave. “Cuando juegas series cerradas, en estas situaciones está la diferencia. En el juego no hubo diferencia. Bajas el nivel de tensión y se te va de las manos. En estas series, lo puedes pagar caro”, reflexionó. “Para ser un equipo confiable, estas cosas no te pueden pasar”, añadió.

Aun en medio de la frustración, el entrenador no quiso caer en el pesimismo. “Se puede ver mucha desilusión y creer que todo es negativo y no lo creo así. Debemos construir un equipo fuerte en lo individual y colectivo para competir y ganar. Es nuestra obligación”, enfatizó. También valoró el nivel competitivo mostrado por sus dirigidos: “No se justifican los dos goles del final con el partido que hicimos. Ante un serio candidato a ganar la Copa, no estamos lejos”.