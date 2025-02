Histórico de Colo Colo revela la razón que borró a Marcelo Díaz del camarín de la Roja

Marcelo Díaz tuvo un retorno triunfal a la selección chilena tras siete años de ausencia. Fue convocado por Ricardo Gareca para el amistoso contra Panamá, que finalmente terminaría ganando la Roja 6-1 con un triplete de Nicolás Guerra.

De hecho, Díaz fue una de las sorpresas de la nómina de la Roja, pues estuvo varios años lejos de ser parte del llamado de los técnicos para vestir la Roja, aún siendo una de las piezas clave de la Generación Dorada en la obtención del bicampeonato de la Copa América.

Así, el volante de la U fue el único sobreviviente de dicha generación que fue nominada al microciclo, pues tanto Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Mauricio Isla fueron liberados por molestias físicas.

Tras el triunfo contra los canaleros, Díaz entregó sus sensaciones. “Sí puedo decir que tenía una espina clavada porque esperé mucho tiempo ser nominado, pero eso ya se saldó”, declaró en la conferencia de prensa.

Luego, ahondó sobre su ausencia haciendo una particular declaración. “Se lo comenté a un compañero el otro día y tal vez es la pregunta que todos se tienen que hacer. No sé si perdí más yo o la selección. Creo que esa debería ser la pregunta del debate”, dijo el mediocampista.

También abordó su estadía en la Selección en su época dorada, y en la que declaró que no compartía la decisión de estar fuera de las nóminas de la Roja por tanto tiempo. “Yo en la Selección he sido muy feliz. Afortunadamente, me fue bastante bien durante los años que estuve ahí. Los años que no estuve ahí fueron decisión técnica, que se tienen que aceptar, aunque no se puedan compartir, pero eran decisiones que uno debe acatar”, señaló.

Molestia de un histórico de Colo Colo

Aquellas frases fueron analizadas por un histórico de Colo Colo que reveló la razón que borró a Marcelo Díaz del camarín de la Roja. “Cuando estuvo en Racing tuvo que estar en la selección y también tuvo mejor nivel que varios jugadores que fueron nominados en su minuto”, comenzó señalando Gonzalo Fierro sobre lo expuesto por Díaz en el programa Todos Somos Técnicos.

Luego, el ex Colo Colo fue más allá: “Pero quién perdió más, eso ya fue por un tema personal. Todos sabemos que tiene problemas con jugadores de la selección. Yo lo veo más un tema personal que algo para generar debate”, apuntó Fierro.

“Él tuvo problemas en el camarín, eso lo sabemos todos. Hace poco también hubo otra declaración donde dijeron que no lo conocían. En su mejor momento no fue llamado por varias cosas”, concluyó.

La larga ausencia de Díaz de la Roja

El último partido de Marcelo Díaz en la selección fue el 5 de septiembre de 2017 en un duelo contra Bolivia por las clasificatorias al mundial de Rusia 2018, donde la selección chilena cayó 1-0 en el estadio Hernando Siles de La Paz. El mediocampista terminó con varias criticas debido la mano que cometió que conllevó al penal de los altiplánicos y el posterior 1-0 definitivo.

Marcelo Díaz no estaba viviendo sus mejores momentos en la selección, puesto que ya atraía varios cuestionamientos por el nivel que estaba mostrando. En la final de la Copa Confederaciones, un error en la salida contribuyó a que Alemania marcara el 1-0 que les daría la copa.

Luego del partido con Bolivia, el mediocampista no volvió a ser considerado en la selección, y luego de que Chile se quedara fuera del Mundial de Rusia, la relación dentro del plantel no fue la misma. Ahora, espera ser considerado para la próxima fecha FIFA de marzo.