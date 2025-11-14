OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Histórico de Rusia desestima ausencia del tocopillano en amistoso: “Es normal que Sánchez no esté, ya roza los 40 años”

    Dmitri Popov, mundialista con el equipo euroasiático en Estados Unidos ’94, conversó con El Deportivo en la previa del partido ante la Roja, al que calificó como “el rival más serio” en este proceso de su selección.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez fue una de las figuras en el amistoso ante Rusia, disputado en el 1-1 del amistoso disputado en ese país, en 2017. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La confirmación del amistoso ante Chile de ninguna manera dejó indiferente a los rusos. Así queda claro en las declaraciones del exmediocampista del equipo nacional euroasiático Dmitri Popov (58), mundialista en Estados Unidos 1994. El exjugador de Racing de Santander conversó con El Deportivo, destacó la importancia del duelo del sábado ante la Roja, rival al que calificó como “el más serio” en este proceso del DT Valeri Karpin. Además, desestimó la ausencia de los jugadores de la llamada Generación Dorada de Chile.

    ¿Cuál es la importancia que tiene para la selección de Rusia enfrentar a un equipo como el de Chile?

    Sí, este es un partido muy importante para selección de Rusia, enfrentar al equipo de Chile será un buen examen. El equipo sudamericano tiene un alto nivel, uno que es muy superior a los rivales que enfrentamos en otros amistosos.

    ¿Se enteraron en Rusia que la selección de Chile está eliminada de la próxima Copa del Mundo y terminó en el último puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Perú es novena?

    No sabía que la selección de Chile estaba eliminada de la próxima Copa del Mundo y tampoco que fue colista en la competición sudamericana. Sin embargo, aun así, sigue siendo el rival más serio con el que jugará Rusia. Históricamente, Chile es una selección de las más fuertes en su continente y va a ser un buen parámetro para medir el nivel en el que están los jugadores rusos.

    ¿A Usted le sorprende que el equipo de Chile haga un viaje tan largo para jugar un amistoso en Rusia?

    Si es un poco sorprendente que se juegue un amistoso con tantas horas de viaje de por medio. Pero supongo que la Federación Rusa pudo encontrar argumentos para convencer a la de Chile para hacer un esfuerzo tan grande de venir a enfrentarse a Rusia.

    El calendario de amistosos de Rusia incluye varias otras selecciones como Bolivia e Irán ¿Usted cree que la presencia de Chile y Perú responden a esa categoría?

    En el calendario de los amistosos de Rusia los partidos contra esas dos selecciones sudamericanas yo creo que están a otro nivel. Son los dos equipos más fuertes y conocidos a los que se medirá, mundialmente son conocidos, tienen presencias mundialistas, para los rusos no será fácil conseguir una victoria.

    En esta convocatoria de ya no están jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Gary Medel ¿Usted cree que eso pueda perjudicar la realización del amistoso después de que la Unión Rusa pidiera que ese amistoso se enfrentara con jugadores de esa categoría?

    Si no viaja Alexis Sánchez da lo mismo, es algo normal que no esté, ya roza los 40 años. Lo mismo con otros futbolistas importantes como Vidal o Medel, no creo que afectará mucho a la categoría de la selección de Chile. Todos ellos son grandísimos jugadores, pero ya tienen cierta edad y es normal que ya no sean convocados para este partido. Estoy seguro de que Chile tiene mucho talento futbolístico y, no tengo duda, de que los futbolistas que vendrán a Rusia no defraudarán a los aficionados del fútbol.

    Después de más de 30 años, el ruso Dmitri Popov aún es considerado una figura en Racing de Santander.

    Acá en Chile, la Embajada de Ucrania pidió a la Federación Chilena rechazar el amistoso ante Rusia por el tema de la guerra ¿Qué opinión le merece esa actitud?

    La Embajada de Ucrania está en su pleno derecho de declarar sus intereses. Sin embargo, para seguir en la misma línea, la embajada de Ucrania podría pedir explicaciones a Donald Trump y a Estados Unidos por recibir a Vladimir Putin en Alaska con alfombra roja y un desfile aéreo.

    ¿Sochi, la ciudad donde Rusia recibirá a Chile, ha tenido problemas con el conflicto bélico?

    Sochi es una ciudad costera que ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y que tiene muchas instalaciones deportivas y está muy lejos de todo el conflicto.

    ¿Usted cree que habrá algún plan especial en Sochi para asegurar el bienestar de las selecciones de Rusia y Chile?

    No tengo dudas de que no habrá ningún problema con la seguridad en la ciudad y en el recinto deportivo. Es un evento futbolístico de nivel y, si Rusia decide jugar en Sochi, es porque la seguridad está garantizada al ciento por ciento.

    Alexander Mostovoy dijo recientemente que jugar contra Chile y Perú era mejor que hacerlo contra turistas y trabajadores de hoteles ¿Qué opina de esa afirmación, es tan así?

    A ver, Mostovoy es muy famoso por exagerar las cosas en sus declaraciones. Sin embargo, en este caso estoy de acuerdo con él, es mejor enfrentar a equipos de mayor nivel para ver en qué parámetro están los jugadores de la selección rusa.

    ¿Qué opina del bloqueo que le han impuesto al deporte ruso en los últimos tres años?

    Lo de bloqueo al deporte ruso solo puedo decir que, por desgracia, el deporte se ha convertido en una herramienta política. Somos el mismo país que recibió el Mundial de 2018. He hablado con muchos amigos de España, Argentina o Brasil. Todos quedaron muy impresionados de la organización y del ambiente del mundial. Eso de la belleza de las chicas rusas va aparte.

    ¿Cómo evalúa el momento del equipo y el trabajo del DT Valeri Karpin?

    Es muy difícil evaluar el trabajo de un seleccionador nacional cuando tú no participas en las competiciones oficiales. Bastante problema ya tiene el entrenador para mantener a los jugadores con la motivación necesaria para jugar los amistosos.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaSelección de RusiaAlexis SánchezDmitri PopovEntrevista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”

    Gendarmería ingresa al primer reo común a excárcel de Punta Peuco tras reconversión del recinto

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”
    Chile

    Sierra Bella: inmobiliaria descarta ilegalidad en operación y acusa a Desbordes de “litigar por la prensa para presionar”

    Gendarmería ingresa al primer reo común a excárcel de Punta Peuco tras reconversión del recinto

    Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre
    Negocios

    China da señales de alerta y profundiza su ralentización económica en octubre

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta
    El Deportivo

    Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta

    Polo AlMarsa: el primer torneo de la disciplina que une a Qatar con Sudamérica

    A meses del Mundial 2026: la advertencia de Lionel Messi que asusta a Argentina y a Scaloni

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles
    Mundo

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho