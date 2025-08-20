Histórico: Ignacio Torres se ubica como el nuevo número 1 del mundo en el para tenis de mesa

Han sido los días más felices en la carrera de Ignacio Torres. Este miércoles, el chileno se convirtió en el nuevo número 1 del mundo de su categoría, clase 6, en el ITTF World Para Ranking. Este logró ocurre justo después de quedarse con el título del torneo Para Elite de Spokane, que se efectuó en Estados Unidos, un certamen en el que se impuso en la definición al rumano Simion Bobi (3°) por 3-0.

Es el primer para deportista nacional en alcanzar este logro. Torres, emocionado, agradeció a su familia por todo el apoyo: “No puedo más de felicidad. Gracias a todo aquel que ha sido parte de este proceso y sobre todo, a mis padres que nunca dejaron que me rindiera”.

El oriundo de Puente Alto ha tenido una temporada fantástica. Con su éxito en Estados Unidos, ya acumula seis títulos, algo determinante para alcanzar la cima del ranking mundial.

Cabe destacar que Ignacio Torres fue doble medallista de oro en los pasados Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Con esto, además, se convierte en una de las principales figuras a seguir en el camino a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.