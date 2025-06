Histórico multicampeón con la UC anuncia su retiro del fútbol

Luciano Aued deja el fútbol profesional. A sus 38 años, el argentino anunció su retiro de la actividad. Lo hizo a través de una emotiva carta que subió a sus redes sociales. “Hoy me despido de mi carrera. Le pongo punto final a lo que me apasionó y me va a apasionar hasta el último día: jugar a la pelota. Decir basta no es fácil y menos cuando amas tanto lo que hiciste durante toda tu vida. Pero la verdad es que estoy vacío, no tengo nada más para dar. Siento que desde que tenía tres años entregué mi vida por el fútbol y que siempre lo puse en un lugar principal. Lo puse antes que a mi familia, antes que a mi salud, antes que a cualquier cosa: siempre fue mi prioridad número uno”, escribió.

El exfutbolista llegó a Chile en 2017, a la UC, y se mantuvo en la precordillera hasta 2022. Ahí pasó sus mejores días. Jugó 176 partidos con el elenco estudiantil, anotó 31 goles y dio 26 asistencias. Fue parte fundamental del histórico tetracampeonato de Primera División de Universidad Católica. También consiguió tres Supercopa en el equipo franjeado. Su estadía en el país también tuvo un breve pasaje en Unión La Calera.

El resto de su carrera la hizo en Argentina, donde jugó en Gimnasia, Racing, Unión de Santa Fe e Instituto. Su último club fue el Liverpool de Uruguay.

Aued, junto a su hija, en su despedida de la UC. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

A la selección transandina fue convocado por Sergio Batista en 2011 y jugó en un amistoso ante Venezuela, anotando un gol en el triunfo por 4-1 de la Albiceleste. Fue la única vez que defendió la casaca de su país.

“Lo que más deseo en este momento es agradecerte a vos, querido fútbol, por haberme dejado cumplir el sueño que sólo algunos logran. Me permitiste compartirlo con mi hermosa familia y con mis amigos. Me sacaste mil sonrisas, mil llantos. Me salvaste de depresiones e, incluso, le diste sentido a seguir cuando partió mi viejo. Podría escribir muchísimas cosas más pero nada alcanzaría para poner en palabras la felicidad y, a la vez, la tristeza que siento porque esta etapa se termina”, complementó en su misiva.

“¿El resumen perfecto? Aquellas tardes de chico cuando me mandaba alguna macana y mi vieja me decía que no iba a fútbol. El llanto que me provocaba es igual al que tengo hoy. Sólo que esta vez es definitivo. Gracias, fútbol. Gracias toda la vida: siempre vas a ser lo más lindo de este mundo”, cierra su escrito.