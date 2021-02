Holan: “Estoy muy satisfecho con el año que hemos transcurrido”

Universidad Católica cerró el año con broche de oro. El cuadro cruzado doblegó por 1-2 a la Universidad de Concepción y despidió su participación en el torneo que se consagró tricampeón con una victoria. Ariel Holan, entrenador del conjunto de la franja, realizó un balance de la temporada tras el triunfo ante el Campanil y volvió a dejar en duda su continuidad en San Carlos de Apoquindo.

“Hay que comprender que nos costó un esfuerzo enorme. Ya lo dije muchas veces. Promediando el mes de diciembre y el tiempo después de las fiestas, tuvimos una carga física y emocional. Se estaba jugando el último tramo y estábamos jugando el campeonato. Luego de conseguir el objetivo y tener que volver a jugar enseguida, es lógico que nos haya costado entrar en el partido. En el segundo tiempo, pudimos volver al partido y terminamos justificando la victoria”, manifestó el estratega a TNT Sports respecto al duelo ante los de la Región del Bíobío.

El DT, además, valoró el desempeño de los juveniles. “Lógicamente hay muchos chicos y otros que aún no han debutado, que tienen un futuro enorme. Hay que ser conscientes de que eso hay que trabajarlo y mejorarlos físicamente. Adaptarlos al juego de Primera División. Ellos están haciendo un muy buen trabajo. Condiciones naturales les sobran”, expresó.

“Se utiliza generalmente el término para no quemarlos. Están terminando su etapa formativa. En Chile, los jugadores maduran más tarde que en otros países de Sudamérica. Están acostumbrados a un tipo de competencia que es distinto al de Primera. Como son adolescentes, generalmente la adolescencia es adolecer. Todo ese proceso de madurez tiene que ir llegando con el correr de los entrenamientos y las formas. Acá un error es un gol. La presión es distinta a la de la etapa formativa. No se les puede pedir más de lo que ellos pueden dar. En función a eso, han hecho un siete”, complementó.

También hizo un análisis a la temporada de su equipo y destacó el proyecto deportivo de la UC: “Estoy muy satisfecho con el año que hemos transcurrido. Agradezco enormemente a los cruzados el apoyo incondicional que nos han dado. Me quedo con este potencial que hay en la cantera y con la experiencia. Hay chicos que no se conforman y hay chicos que han sido campeones tres años consecutivos y quieren más. Esa unión que hay entre los jóvenes y la base, no me cabe duda que va a estar siempre entre los primeros planos del fútbol chileno”.

Finalmente, volvió a dejar en duda su continuidad en la precordillera. “El contrato está armado para tener esta conversación. Ambas partes tienen la posibilidad de hacer uso de la cláusula. Estamos conversando”, cerró.