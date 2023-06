Huachipato rechaza propuesta colombiana y mantiene a sus actuales dueños

Los dueños de Huachipato tenían en sus manos una propuesta tentadora. Casi irresistible. Desde Colombia había surgido un interesado en adquirir la propiedad de la sociedad que controla a la institución y que estaba dispuesta a satisfacer los requerimientos económicos para apoderarse de ella. Los números se mantuvieron siempre en estricto secreto, en virtud del pacto de confidencialidad suscrito por ambas partes. En Talcahuano, eso sí, reconocían que cumplían con las expectativas para realizar el trato.

Después se confirmó la procedencia de la propuesta. Pertenecía al grupo económico que encabeza el empresario José Augusto Cadena, actuales dueños del Cúcuta Deportivo. En Colombia, su nombre provoca división. Hay quienes lo responsabilizan directamente de la caída de la institución, que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol cafetalero. De hecho, no fueron pocas las voces de alerta respecto de la operación. A nivel de las redes sociales se produjo una explosión de comentarios, en su mayoría negativos.

Se rechaza

La sociedad que recibió la administración del fútbol profesional del club de la usina de parte de la CAP se tomó un par de días para analizar la oferta. En el balance no solo estuvieron los números. También se revisó la proyección institucional y se ponderó el actual momento, que los tiene peleando por la punta del torneo con el líder, Cobresal. En ese escenario, se despachó una respuesta formal a los interesados en adquirir el club, haciéndoles saber que la transacción no se ejecutaría. Hasta el momento, no se sabe qué otros elementos fueron tomados en cuenta ni si, por ejemplo, pesaron las opiniones que emanaron desde Colombia respecto de la gestión de Cadena y sus acompañantes en la institución que actualmente comandan.

Huachipato frente a Colo Colo (Foto: Agenciauno)

En Talcahuano precisan que no estaban precisamente buscando un comprador para el club cuando surgió el planteamiento de los cafetaleros, pero que en vista de su magnitud y de la seriedad que representaba, lo analizaron con la seriedad que ameritaba.

La siguiente etapa

Ahora, la bitácora comprende echar a andar el siguiente proceso institucional. En la carta de navegación del acuerdo con la CAP está estipulada la adquisición de los bienes que comprende la denominada Ciudad del Fútbol de Huachipato. Vale decir, el predio que comprende las canchas de entrenamientos, sus respectivos camarines y el estadio CAP. Todos esos bienes están cedidos en arriendo y forman parte de la cesión a los actuales controladores.

Eso sí, en los siderúrgicos establecen que el nuevo escenario dejará una ventana abierta a la posibilidad de que surjan nuevos interesados, aunque no en el plazo inmediato. Por lo pronto, los esfuerzos se concentrarán en la consolidación de los plantes deportivos e institucionales e, idealmente, en la pelea por la tercera corona nacional de los azulinegros, después de las que obtuvieron en 1974 y 2012.

En ese sentido, existe una gran esperanza en el actual plantel y en las generaciones más próximas de talentos que ha producido el club, cuya categoría juvenil obtuvo el título nacional en la última temporada, otra de las razones que llevaron a la dirigencia que tiene a Victoriano Cerda como rostro más visible a permanecer en su control.