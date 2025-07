Iga Swiatek gana con autoridad y jugará su primera final de Wimbledon ante la sorprendente Amanda Anisimova

Iga Swiatek va por su primer título en el All England. Foto: Wimbledon.

Iga Swiatek (4ª WTA) va por una corona que le ha sido esquiva a lo largo de su carrera. Hasta esta edición nunca había superado los cuartos de final de Wimbledon, pero esta vez las cosas fueron distintas y la polaca se metió en la gran final con un tranco arrollador, pues superó por 6-2 y 6-0 a la suiza Belinda Bencic (35ª), y buscará la definición ante la estadounidense Amanda Anisimova (12ª), quien dejó en el camino a la número uno del mundo Aryna Sabalenka.

En el caso de Iga, esta confirmó sus pergaminos. En el torneo solo ha perdido un solo set (en segunda ronda, ante la estadounidense McNally) y este jueves necesitó de apenas una hora y 10 minutos para llegar al partido por la corona.

Una particular estadística puso en evidencia la victoria de la exnúmero uno: ninguna tenista que haya sido madre, como Bencic, ha podido ganar un título de Grand Slam. La última en conseguirlo fue Kim Clijsters, en el US Open de 2009. Mientras que la última en triunfar en el All England fue Evonne Goolagong hace 45 años.

El partido fue muy unilateral y las altas temperaturas fueron un obstáculo. De hecho, se tuvo que detener el encuentro 10 minutos debido a que un espectador tuvo un problema médico.

En el primer set, Swiatek hizo un tenis muy inspirado. Solo cuatro errores no forzados y un alto porcentaje de primeros servicios (74%) le dieron una cómoda ventaja.

Todo parecía cambiar en el segundo capítulo, con Bencic teniendo dos puntos de quiebre, pero de ahí en más fue todo para la polaca, quien no dejó ninguna fisura y ganó en cero.

Sorpresa en el All England

Todos apuntaban a que Swiatek reviviría su clásico ante Aryna Sabalenka. Sin embargo, la estadounidense Amanda Anisimova se encargó de decir lo contrario. Se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4 y disputará su primera final de Grand Slam.

La número 12 del orbe aguantó las embestidas de la bielorrusa y a sus 23 años se convirtió en la estadounidense más joven en llegar a la final Wimbledon desde Serena Williams en 2004.

La norteamericana se había tomado un descanso en 2023 para cuidar su salud mental. Ya repuesta, ha mostrado en La Catedral su mejor tenis.

Sabalenka, por su parte, sigue sin ganar un major esta temporada. Su rival aprovechó las dudas y en la única opción de quiebre que tuvo golpeó para ganar el primer set tras una doble falta.

Luego, la número uno del planeta reaccionó tras volver del vestuario. Logró la ruptura en el séptimo juego, capitalizando uno de los pocos instantes de dudas de su adversaria. Con su saque forzó a un tercer y definitivo capítulo.

En el comienzo de la tercera manga, la europea quebró en cero y parecía que arrasaba, pero Anisimova le devolvió la gentileza con dos quiebres consecutivos. Y si bien, Sabalenka logró recuperar ese break, no pudo refrendarlo con su saque y la norteamericana se quedó con la victoria tras dos horas y media de extenuante lucha.