Igor Tudor, DT del Marsella, celebra el triunfo con doblete de Alexis Sánchez: “Ganar aquí no es fácil”

Igor Tudor está conforme. El Olympique de Marsella es sublíder en la Ligue 1, a siete puntos del PSG, por lo que el DT vuelve a respirar. La semana pasada habían dejado ir el triunfo en la agonía, pero ahora, con doblete de Alexis Sánchez, vuelven a las victorias.

El estratega reconoce, eso sí, que sus dirigidos tuvieron una baja de rendimiento en el complemento. “Dejamos de jugar en el segundo tiempo. Les dije que continuaran, pero había tensión. No hay partidos fáciles (...) Con el 1-2 dejamos de jugar un poco, es cierto, tratamos de conservar el resultado. Pero nos mantuvimos enfocados, especialmente en nuestra área”, analiza.

Foto: Olympique de Marsella.

El triunfo, que llega por una notable actuación del artillero chileno, le quita el invicto de 19 partidos al Reims. Acumulaban nueve triunfos y diez empates en ese período. “No es fácil ganar aquí. No es un logro como tal, pero cuando un equipo lleva tantos encuentros sin perder, no es nada. No venimos a ganar aquí sin que sea una gran victoria”, declara.

La escuadra portuaria llega a ocho triunfos al hilo en condición forastero. “Es algo fantástico, tenemos que seguir así. Hablamos mucho de esto en las últimas semanas, no sé qué más decir. Yo no sabía acerca de esta estadística antes”, sostiene.

Para cerrar, el estratega elogia la actuación de Pau López, su arquero. “Es un jugador que siempre quiere progresar. Entrena todos los días con humildad para mejorar. Tuvo un gran partido contra el Paris Saint-Germain. Es muy importante tener un gran portero en tu equipo, porque es una posición crucial. Estoy muy feliz de contar con él”, es lo que dice.