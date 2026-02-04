SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    La rider nacional se convirtió en la primera chilena en competir en el FIS Freeride World Championships 2026, logrando además posicionarse entre las siete mejores snowboarders del mundo.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Con el frío de las montañas y la emoción a flor de piel, Isidora Assler se convirtió este martes 3 de febrero en la única e histórica representante de Chile en el Freeride World Championships 2026. Desde temprana edad enamorada de las alturas, la snowboarder chilena logró enfrentar no solo la exigencia del certamen internacional al obtener un séptimo lugar, sino también los obstáculos económicos que casi amenazan su participación, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden superar cualquier barrera.

    Assler comenzó a esquiar a los tres años, pero fue a los 15 cuando descubrió su verdadera pasión: el snowboard. En paralelo estudió ecoturismo y hoy en día cuenta con su empresa llamada “Andes Sisters”, donde realiza guiados, encuentros y viajes el sur de Chile con el objetivo de acercar a las mujeres al deporta y la montaña, mezclando sus dos pasiones.

    Desde entonces, su carrera ha estado marcada por hitos importantes: seis veces campeona chilena del Circuito Nacional de Freeride Chiley tricampeona sudamericana. sumado a las participaciones en el Freeride World Qualifier que le permitieron tener los puntos necesarios para clasificar a la cita planetaria en Andorra el pasado abril de 2025, convirtiéndose en la primera chilena en alcanzar este nivel internacional.

    El viaje a Europa no fue sencillo. Los altos costos obligaron a Isidora a organizar una rifa para cubrir no solo su traslado, sino también el de su coach y los gastos de preparación. Sin embargo, logró superar los obstaculos y partio camino a Europa, lista para el desafío.

    Durante la competencia, Assler logró posicionarse entre las siete mejores snowboarders del mundo, consolidando su nombre en la historia del freeride y dejando en alto el nombre de Chile. La participación de la chilena contó con el apoyo de fanáticos sudamericanos junto a la esquiadora argentina Agostina Vietti (las dos atletas de América Latina en el torneo) que celebraron su desempeño en las montañas de Andorra entre los mejores snowboarders y esquiadores del planeta durante el 1 al 6 de febrero.

