Jorge Sampaoli se confiesa en España: destaca a Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Jorge Valdivia

Jorge Sampaoli está sin club. Luego de su última etapa, poco fructífera en el Rennes de Francia, el casildense está libre y disponible para un próximo desafío deportivo. Mientras tanto, recorre Europa viendo fútbol. Tuvo una escala en el diario deportivo Sport de Barcelona, donde habló de muchas cosas respecto a su camino como entrenador y cómo ve la actualidad azulgrana, que observa como un referente.

“Hay momentos donde, cuando uno se apura, normalmente a veces comete errores, tomar procesos empezados. Hoy no hay tiempo en el fútbol, el entrenador tiene mucha observación sobre él. Entonces, cuando uno provoca un proyecto desde su elección, es mucho más fácil que resulte que cuando uno entra en un proyecto armado por otro”, comenzó diciendo Sampaoli, consultado sobre lo extraño que resulta verlo fuera de la actividad, de momento.

Respecto a su mala estadía en el Rennes, lo analizó de la siguiente manera: “Fuimos con una ilusión muy grande. Yo tenía la posibilidad de ir también al Genoa de Italia, pero vi en Rennes un equipo en el que podíamos armar algo con jugadores jóvenes que nos permitan la ilusión de armar un equipo que tenga cierta libertad para armar un proyecto de cara al mediano y largo plazo. No coincidimos con la dirigencia ni con los dueños del club de cara a la conformación del medio plazo. Entonces preferí salir, porque a mí lo que más me seduce de los jugadores es que no tengan ningún tipo de inconveniente o que intenten siempre protagonizar. Entonces cuando están urgidos por el descenso, el jugador tiene miedo”.

Sampaoli habló de la selección chilena, ad portas de que se cumplan 10 años del título de la Copa América, en Santiago. “En Chile nos encontramos con una generación, primero en la U y después en la selección, que tenían mucha osadía y valentía. Algo muy parecido, salvando las distancias, con lo que pasa con el Barça hoy. Íbamos a Inglaterra, ganábamos; íbamos a Alemania, ganábamos, cosa que en Chile nunca había pasado. Ganamos la Copa Sudamericana invictos, ganamos la Copa América invictos, que fue la primera en la historia del país. Fuimos a jugar el Mundial contra España y ganamos. No nos preocupaba tanto el resultado, sino la forma para llegar a él. Eso nos hizo mantenernos en el tiempo”, manifestó.

También en la entrevista revela algo que no se conocía: dijo haber tenido una oferta del Chelsea después de su paso por la Roja, pero prefirió la opción del Sevilla de España. “Estuve muy cerca (del Chelsea). Pero por un tema de idioma y un tema de conocer mucho más la liga española, me parecía que el paso para Europa, inclusive para los sudamericanos, es muy difícil tener aceptación o tiempo de dirigir acá. Entonces, bueno, me tocó”, declaró.

Destacó a Díaz, Vidal y Valdivia

Durante el diálogo con Sport, Jorge Sampaoli fue consultado con varias preguntas para identificar a un futbolista que lo haya marcado de manera particular. En ese sentido, se refirió a varios de sus expupilos en la Selección.

¿Cuál es el jugador más inteligente que usted ha dirigido en una cancha? Lionel Messi.

¿El que más le sorprendió en lo humano, fuera del campo? Marcelo Díaz.

🧠¿El jugador más inteligente que ha dirigido?

😯¿El que más le sorprendió?

🔥¿El más competitivo?



Sampaoli visita la redacción de SPORT y le preguntamos sobre los jugadores que ha dirigido 👀



🤪Hay uno que se repite, y mucho... pic.twitter.com/lUaO7vbSdW — Diario SPORT (@sport) May 4, 2025

¿El futbolista más competitivo que hayas visto en un entrenamiento, por ejemplo? Arturo Vidal.

¿Un jugador que recuerdes que mejor entendía tu idea futbolística, sin tener que contársela mucho? Lo que pasa es que casi siempre tendría que repetir el mismo nombre. Pero vamos a sacar a Messi del lugar. (Dimitri) Payet.

¿Tu mayor descubrimiento como entrenador? Savinho o Rodrygo.

¿Líder silencioso que marcaba diferencias sin hablar mucho? Charles Aránguiz.

¿Un jugador que más te cambió un planteamiento con su rendimiento? (Jorge) Valdivia.

¿Fútbolista que mayor dolor de cabeza te haya provocado? Messi, porque siempre me ganó, y Luis Suárez.

¿Mejor jugador de la historia? Messi.