Récord nacional y clasificación: Martina Weil arrasa en los 400 metros y accede al Mundial de Tokio 2025

Martina Weil sigue inscribiendo su nombre en la historia dorada del atletismo chileno. Hace un par de días, ya había brillado en el tradicional Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita, competición en la que consiguió un triunfo categórico al anotarse con un récord nacional en los 200 metros planos.

“Ha sido un periodo largo y me toca competir el domingo. Después viene bajar la intensidad y subir las cargas para poder aguantar el resto del año”, dijo en aquella oportunidad, y presagiando lo que podía ser su próxima presentación en la comuna de Ñuñoa.

Justamente, y haciendo efectivas sus palabras durante este domingo, la corredora nacional consiguió otra inédita marca, esta vez en la modalidad de los 400 metros planos. En el Continental Tour Bronze, que se disputa en la Pista Atlética Mario Recordón del Parque Estadio Nacional, Weil se alzó con un nuevo récord en nuestro país al registrar un tiempo de 50,56 segundos.

Con este buen registro dejó a la colombiana Lina Licona en el segundo lugar (51,77s) y a la también chilena María Arnaiz en la tercera ubicación (54,25s).

Pero eso no es todo en su jornada de gloria. La medallista de oro en los Panamericanos de Santiago 2023 y campeona del Sudamericano de Mar del Plata en los 400 metros también celebra una clasificación planetaria: dirá presente en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Al término de la carrera, abordó este hito en su trayectoria. “Es un alivio. Cuando uno no clasifica con marca mínima hay que estar juntando puntos y tratar de entrar a competencias de mejor nivel. Ahora que lo logré puedo tener más cuidado en mis carreras y no tengo más apuros. Era una atleta muy joven y con poca experiencia, entonces me he demorado dos años en poner en marcha las cosas que estoy aprendiendo. Me va a tocar descansar ahora, pero estoy contenta por esta clasificación”, dijo en conversación con el sitio oficial de la Federación Atlética Nacional.

El certamen en territorio nipón se llevará a cabo entre el 13 y el 21 de septiembre del presente año, y asoma como una nueva instancia para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de sus grandes objetivos a futuro. Martina va por todo.