José Mourinho confiesa cuándo fue la única vez que lloró por una derrota

José Mourinho confesó cuándo fue la única vez que lloró por una derrota. En entrevista con el medio español Marca, el entrenador del Tottenham sorprendió al revelar que la eliminación de la Champions League 2011/2012 ante el Bayern Múnich, cuando este dirigía al Real Madrid, le dolió hasta las lágrimas.

“La noche que nos eliminó de la Champions el Bayern por penaltis es la única vez que he llorado tras una derrota. Estuvimos Karanka (su asistente técnico en el Madrid) y yo, parados delante de mi casa, dentro de mi coche, llorando... Fue muy duro porque aquel año éramos los mejores de Europa y España”, declaró el portugués.

Pese a que no escondió su angustia por no poder conquistar la Orejona con el cuadro merengue, The Special One valoró haber conseguido ganar La Liga y terminar con uno de los periodos más ganadores en la historia del Barcelona. “Acabar con ese dominio barcelonista y hacerlo además logrando un récord de puntos y un récord de goles como aquel lo hizo todavía más interesante y más importante, ya que lo conseguimos de la mejor manera posible. No fue sólo que ganásemos La Liga, es que lo logramos de un modo que hizo historia”, dijo.

Además, Mou se refirió a cómo ha sido su experiencia en Londres en medio de la crisis mundial originada por la pandemia del coronavirus. “Estos días estoy viendo en casa más fútbol que nunca, analizando y aprendiendo mucho de otros equipos y entrenadores. Echo de menos el fútbol, echo de menos nuestro mundo, claro, pero ahora tenemos que ser pacientes y prudentes. Esto es una pelea que nos concierne a todos y todos debemos intervenir”, cerró el estratega de 57 años.