Juan Delgado vuelve al fútbol chileno para defender a Deportes Santa Cruz en la Primera B

Juan Delgado vuelve al fútbol chileno. Su último club en territorio nacional fue Everton.

La Primera B del fútbol chileno sigue adelante con el proceso de fichajes y uno de los más llamativos de los últimos días lo genera Deportes Santa Cruz.

Los unionistas anunciaron la incorporación de Juan Delgado, volante ofensivo derecho que deja el Irapuato de la Segunda División de México para sumarse al plantel de los unionistas.

El jugador formado en Colo Colo registra pasos internacionales en el Gimnastic español, el Tondela de Portugal, Necaxa y Sheffield Wednesday.

Ahora, vivirá su tercera experiencia en el balompié nacional tras defender las camisetas de Colo Colo y Everton.

“Juan Delgado es nuevo jugador de Deportes Santa Cruz”, anunció Deportes Santa Cruz a través de sus redes sociales.

“Extremo de amplia trayectoria y ex seleccionado nacional, Juan cuenta con un destacado recorrido por el fútbol nacional e internacional”, continuaron.

Sobre su recorrido, resaltaron que el formado en Colo Colo “ha defendido importantes camisetas en el extranjero como Gimnastic de Tarragona (España), Paços de Ferreira y Tondela (Portugal), Necaxa (México) y Sheffield Wednesday (Inglaterra), además de su último paso por Everton de Viña del Mar”.

“Hoy, su experiencia, velocidad y calidad llegan a Santa Cruz para aportar jerarquía y liderazgo al plantel de cara a la temporada”, prosiguieron.

“¡Bienvenido al equipo Juan, que sea un gran año!”, concluyeron los unionistas.

Con este fichaje, el elenco de la Región de O’Higgins ya suma 14 incorporaciones para el 2026, entre las que destacan Braian Camisassa, David Tati, Esteban Flores, Hugo Herrera, Gino Alucema, Diego Acevedo, Santiago Mederos, Mathias Pinto, Nadir Zeineddin y Diego Arias.

Próximos desafíos

Ahora, Deportes Santa Cruz debe alistarse para la que será su participación en la fase de grupos de la Copa Chile. El elenco unionista es parte de la Zona Sur y comparte el Grupo G junto a Magallanes, Palestino y Audax Italiano.

Luego, deberá prepararse para el inicio de la temporada del ascenso que está programado para el fin de semana del 16 de febrero.