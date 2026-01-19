SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    La Confederación Africana de Fútbol emitió un comunicado en el que se refirió al escándalo que se vivió en el duelo entre Marruecos y Senegal.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @CAF_Online / X.

    Este domingo se registró una bochornosa situación en la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, quien acabó proclamándose como campeón de la competencia.

    La delegación senegalesa amenazó con retirarse del partido tras sentirse perjudicada con el cobro de un lanzamiento penal sobre el final del tiempo reglamentario, situación que fue reprobada, aunque sin mencionarlo de forma directo, por la Confederación Africana de Naciones.

    A través de un comunicado la CAF “condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies Marruecos 2025, disputada anoche en Rabat entre Marruecos y Senegal”.

    “La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos contra el equipo arbitral o los organizadores”, complementan.

    La CAF está revisando todas las grabaciones y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas pertinentes contra los culpables”, finaliza el comunicado.

    Cabe señalar que el encuentro en el que se impuso Senegal en el tiempo extra se interrumpió por más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, quien ordenó a sus jugadores abandonar el campo como muestra de evidenciar la molestia por un penal que, a su juicio, estaba mal cobrado y que luego falló Brahin Díaz tras la reanudación del juego.

    Esta situación también fue criticada por el adiestrador de Marruecos, Walid Regragui, en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “La imagen que hemos dado de África es vergonzosa. Lo que hizo Pape Thiaw no honra al fútbol africano. Es un campeón y puede decir lo que quiera, pero no tuvo clase. Paramos el partido ante los ojos del mundo durante 10 minutos”, expuso.

    También consideró que la pausa terminó por afectar a Brahim Díaz al momento de ejecutar el penal que acabó picando. “Ese parón de 10 minutos no ayudó a Brahim, pero eso no es excusa para cómo golpeó el balón. Le pegó así y tenemos que aceptarlo. Estábamos a un minuto de ser campeones de África. El fútbol es cruel a veces. Asumimos la responsabilidad, especialmente yo como entrenador. No podemos volver atrás”.

    Ambiente hostil

    La delegación senegalesa denunció situaciones adversas incluso antes del encuentro. Los Leones de Teranga hicieron una denuncia pública a través de un comunicado de que la organización incumplió las obligaciones de seguridad en su llegada a la ciudad donde se disputó el partido.

    “La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental”, declararon.

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

