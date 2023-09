Juan José Ribera renuncia al banco de Curicó Unido

Curicó Unido se complica en la parte baja y realiza cambios en su interna. Los torteros fueron goleados por Ñublense, en La Granja, y se hunden en la última posición de la tabla. Tras el partido, Juan José Ribera presentó su renuncia al cargo de director técnico y esta fue aceptada por la directiva.

“Hemos llegado a un acuerdo para cesar de las funciones a Ribera como director técnico de Curicó Unido”, dijo Patricio Romero, presidente del club albirrojo, tras el compromiso de este sábado.

Curicó Unido fue goleado por Ñublense. Foto: Gabriel Silva/AgenciaUNO

El Coto no llegó a 10 partidos en la institución de la región del Maule. Su salida se da tras una victoria, dos empates y seis derrotas. Su único triunfo fue ante Universidad Católica, en condición de local. Sin embargo, tras ello, nunca volvió a exhibir un buen rendimiento.

“Reconozco que el equipo no ha mejorado. Por el contrario, creo que ha involucionado. Lo reconozco, es parte de mi trabajo. Estoy resignando parte de mi contrato para que Curicó tome otros aires. Sería fácil quedarme, recibir un par de cachetazos y después irme a fin de año, pero no funciono de esa manera”, señaló el estratega a la hora de explicar su determinación.

“Doy la cara y por eso he renunciado. Lo más sensato es dar un paso al costado y permitir que el club tome la mejor decisión. Pido perdón a los hinchas por no poder sacar el equipo adelante. Me duele profundamente, ya que los fanáticos viven el día a día junto a la institución”, complementó en conferencia de prensa.