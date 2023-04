El llamado de Juan Tagle, presidente de la UC, tras la suspensión del clásico: “Necesitamos a los carabineros dentro del estadio”

Una jornada triste y que recibió condena desde todos los sectores fue la que se vivió este domingo en Concepción, luego de la suspensión del Clásico Universitario entre la U y la UC.

Al respecto, Juan Tagle -presidente de Cruzados- concordó con su par azul Michael Clark, al señalar que “lo que ha pasado hoy es de la mayor gravedad. Hubo personas que sufrieron riesgos en su integridad física: jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, carabineros. Efectivamente hubo bengalas desde el comienzo hacia el arquero de Universidad de Chile”, indicó.

Asimismo, el mandamás de La Franja agregó que “aquí todos vamos a seguir siempre condenando la violencia. No hay ninguna duda de que todos estamos en contra, pero no sacamos nada con seguir solo condenando la violencia, tenemos que adoptar medidas nuevas, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo porque esto se está repitiendo cada vez más seguido”.

“La violencia se ha tomado nuestra sociedad, pero especialmente se ha tratado de tomar el fútbol. Hay un grupo de personas que en el pasado se tomaron otras actividades y hoy están tratando de tomarse el fútbol, de destruir el fútbol, y si no actuamos de una manera distinta a como lo venimos haciendo esto va a seguir ocurriendo, agregó.

A lo anterior, Tagle añadió que “efectivamente en los últimos dos clásicos universitarios hemos tenido problemas. Este es uno de los partidos con más historia en el fútbol chileno, que siempre generó una fiesta. En el pasado para qué decir lo que significaba, y hoy estamos atemorizados viviendo un partido como este, por el temor de que aparezcan nuevamente los delincuentes, la lacra del futbol chileno”, cerró.

Asimismo, el presidente cruzado agregó que “era una fiesta, el estadio estaba lleno, me encontré con muchos hinchas de la U (...), entonces a esto tenemos que ponerle fin de una manera distinta, y lo he dicho muchas veces, con una medida concreta que me han criticado por haberla solicitado, pero necesitamos a los carabineros dentro del estadio y estamos dispuestos a poner todo lo que el Gobierno nos pida para que eso se cumpla”.

Es que para Tagle la presencia de la seguridad privada no es suficiente a la luz de los acotencimientos: “Los guardias, que hacen un trabajo digno y que se están ganando la vida, no tienen ninguna herramienta, ninguna posibilidad de frenar esto. Son víctimas y algunos de ellos incluso también recibieron agresiones”.

De ese modo, reiteró que “necesitamos una medida concreta de reingresar a los carabineros a los estadios y además trabajar en conjunto con la ANFP, Gobierno, Estadio Seguro, los mismos Carabineros, además del Ministerio Público y ojalá también los jueces para que empecemos a revertir esta tendencia, porque están matando al fútbol chileno (...).

En ese sentido, Tagle recalcó que que “si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces le imploro al Gobierno, a Carabineros, que nos sentemos para tomar medidas concretas”, concluyó.