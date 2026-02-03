Jugó un Sudamericano por Argentina y debutó en San Luis: quién es Pablo Ruiz, el volante que se acerca a Colo Colo

Colo Colo se mueve rápido en el mercado. La salida del excapitán Esteban Pavez golpeó en el Monumental, no solo por sus años e identificación con el club, sino también porque dejó debilitada una zona importante: el mediocampo. Su fichaje en Alianza Lima, sumado al traspaso de Vicente Pizarro a Rosario Central, gatilló que el Cacique tuviera que salir a buscar un volante. Y el elegido es Pablo Ruiz, de 27 años.

Es argentino, pero también cuenta con nacionalidad chilena, por lo que no ocupa cupo de extranjero, algo que desde la gerencia deportiva se habían propuesto a la hora de buscar un nuevo fichaje. Según supo El Deportivo, en las últimas horas las tratativas por el zurdo avanzaron mediante la fórmula de un préstamo por un año con opción de compra. Solo faltan algunos detalles para que se transforme en la nueva incorporación de los albos, advierten en Pedreros.

Fue seleccionado juvenil argentino, pero debutó en Chile

Pablo Ruiz nació el 20 de diciembre de 1998, en Comodoro Rivadavia. Hizo las divisiones inferiores en San Lorenzo, etapa en la que fue parte de algunas selecciones juveniles de Argentina. Por ejemplo, integró el combinado Sub 17 que disputó el Sudamericano de la categoría en 2015 en Paraguay, en el que finalizaron en el segundo puesto (por detrás de Brasil) y clasificaron al Mundial que ese año se disputó en Chile.

Es un mediocampista zurdo, de buen pase largo y con despliegue físico. A lo largo de su vida, Chile siempre se ha cruzado en su destino: sus abuelos son chilenos y en 2017, al no ver minutos en el primer equipo de San Lorenzo, fue enviado a préstamo a San Luis de Quillota, en donde debutó de manera profesional.

Al año siguiente, firmó por el Real Salt Lake City, de la MLS de Estados Unidos, elenco en donde se ganó un espacio. No obstante, el proceso no fue para nada sencillo, ya que lo cedieron en dos ocasiones para que adquiera experiencia.

Sus números en 2025 dan cuenta de que es un futbolista que viene con ritmo de competencia. Disputó un total de 26 partidos entre todos los torneos (21 fueron por la MLS), en los que acumuló 1.416 minutos en la cancha, no marcó goles y registró dos asistencias.

Foto: Instagram Pablo Ruiz

En la mira de la selección chilena

Entre 2022 y 2023, el mediocampista estuvo siendo observado por Eduardo Berizzo. De hecho, formó parte de las prenóminas en algunas fechas FIFA. Sin embargo, su inclusión en la lista de 23 seleccionados no se produjo.

Ruiz, por esos años, dio a entender que le gustaría jugar por la Roja: “Mis abuelos paterno y materno eran chilenos. Los dos fallecieron y yo creo que les hubiese gustado que yo juegue por Chile”, señaló en su momento.

Además, en esa instancia se definió como “un creador de juego; me gusta jugar simple, dar pases filtrados y de larga distancia”. Hoy, es la principal carta para complementar el trabajo de Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Méndez en la mitad de la cancha de un Colo Colo que necesita con urgencia subir el nivel y mejorar la mala imagen mostrada ante Deportes Limache en el debut albo en la Liga de Primera.