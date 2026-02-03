SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jugó un Sudamericano por Argentina y debutó en San Luis: quién es Pablo Ruiz, el volante que se acerca a Colo Colo

    El mediocampista de 27 años está a detalles de convertirse en el nuevo refuerzo del Cacique para la mitad de la cancha. Se define como un volante que le gusta "jugar simple, dar pases filtrados y de larga distancia".

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Daniel Bustos
    Foto: Instagram Pablo Ruiz

    Colo Colo se mueve rápido en el mercado. La salida del excapitán Esteban Pavez golpeó en el Monumental, no solo por sus años e identificación con el club, sino también porque dejó debilitada una zona importante: el mediocampo. Su fichaje en Alianza Lima, sumado al traspaso de Vicente Pizarro a Rosario Central, gatilló que el Cacique tuviera que salir a buscar un volante. Y el elegido es Pablo Ruiz, de 27 años.

    Es argentino, pero también cuenta con nacionalidad chilena, por lo que no ocupa cupo de extranjero, algo que desde la gerencia deportiva se habían propuesto a la hora de buscar un nuevo fichaje. Según supo El Deportivo, en las últimas horas las tratativas por el zurdo avanzaron mediante la fórmula de un préstamo por un año con opción de compra. Solo faltan algunos detalles para que se transforme en la nueva incorporación de los albos, advierten en Pedreros.

    Fue seleccionado juvenil argentino, pero debutó en Chile

    Pablo Ruiz nació el 20 de diciembre de 1998, en Comodoro Rivadavia. Hizo las divisiones inferiores en San Lorenzo, etapa en la que fue parte de algunas selecciones juveniles de Argentina. Por ejemplo, integró el combinado Sub 17 que disputó el Sudamericano de la categoría en 2015 en Paraguay, en el que finalizaron en el segundo puesto (por detrás de Brasil) y clasificaron al Mundial que ese año se disputó en Chile.

    Es un mediocampista zurdo, de buen pase largo y con despliegue físico. A lo largo de su vida, Chile siempre se ha cruzado en su destino: sus abuelos son chilenos y en 2017, al no ver minutos en el primer equipo de San Lorenzo, fue enviado a préstamo a San Luis de Quillota, en donde debutó de manera profesional.

    Al año siguiente, firmó por el Real Salt Lake City, de la MLS de Estados Unidos, elenco en donde se ganó un espacio. No obstante, el proceso no fue para nada sencillo, ya que lo cedieron en dos ocasiones para que adquiera experiencia.

    Sus números en 2025 dan cuenta de que es un futbolista que viene con ritmo de competencia. Disputó un total de 26 partidos entre todos los torneos (21 fueron por la MLS), en los que acumuló 1.416 minutos en la cancha, no marcó goles y registró dos asistencias.

    Foto: Instagram Pablo Ruiz

    En la mira de la selección chilena

    Entre 2022 y 2023, el mediocampista estuvo siendo observado por Eduardo Berizzo. De hecho, formó parte de las prenóminas en algunas fechas FIFA. Sin embargo, su inclusión en la lista de 23 seleccionados no se produjo.

    Ruiz, por esos años, dio a entender que le gustaría jugar por la Roja: “Mis abuelos paterno y materno eran chilenos. Los dos fallecieron y yo creo que les hubiese gustado que yo juegue por Chile”, señaló en su momento.

    Además, en esa instancia se definió como “un creador de juego; me gusta jugar simple, dar pases filtrados y de larga distancia”. Hoy, es la principal carta para complementar el trabajo de Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Méndez en la mitad de la cancha de un Colo Colo que necesita con urgencia subir el nivel y mejorar la mala imagen mostrada ante Deportes Limache en el debut albo en la Liga de Primera.

    Más sobre:FútbolColo ColoPablo RuizBlanco y NegroDeportes LimacheSelección chilenaSelecciónLa RojaArturo VidalLiga de PrimeraMLSSan Luis de QuillotaSelección argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Lo más leído

    1.
    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    2.
    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    3.
    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    4.
    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    5.
    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”