El Deportivo

Julio César Ávila es reelecto presidente del Comité Paralímpico de las Américas

El dirigente colombiano está en el cargo desde 2019 y se fija metas para su nuevo periodo.

Por 
El Deportivo
Julio César Ávila durante su intervención en la III Asamblea General del Comité Paralímpico de las Américas. SEBASTIAN NANCO / Chile 2025

En el marco de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, este miércoles y jueves se desarrolló en el Hotel Sheraton de Santiago la Tercera Asamblea General del Comité Paralímpico de las Américas.

Y el cierre del encuentro de dirigentes fue la reelección del presidente, el colombiano Julio César Ávila, recibiendo 22 votos, mientras que su contrincante, el uruguayo Daniel Facal, recibió ocho.

Además, el jamaiquino Christopher Samuda fue elegido vicepresidente para Norteamérica, la panameña Iveth Valdés fue elegida vicepresidenta para Centroamérica, y el chileno Sebastián Villavicencio, presidente del Copachi, es el nuevo vicepresidente para Sudamérica.

El presidente, quien ha liderado la organización continental desde 2019, comenzó su vida como dirigente en el año 2003, como tesorero en el The Blind Sports Club de Cali, y desde entonces ha ocupado varios cargos.

Tras su reelección como presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila indicó que “siento mucha alegría y emoción y sentido de responsabilidad y compromiso… Hay grandes retos de aquí al nuevo ciclo de cara a los Juegos de Los Angeles 2028. El apoyo recibido me genera más ganas para cumplirles a los paratletas”.

Para el presidente, un gran desafío “es lograr que nuestras competencias sean transmitidas por TV, para que toda la gente conozca a sus representantes. Hay que visibilizar el talento de nuestros deportistas”.

En cuanto a la nueva edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que lo tienen de vuelta en nuestro país tras los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, expresó que “estamos muy agradecidos del Gobierno chileno, que ha hecho un gran trabajo, por lo que se están convirtiendo en una gran vitrina deportiva”.

