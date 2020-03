La ANFP le responde a Iribarne: “Sus declaraciones son erradas, no se sustentan en ningún instrumento jurídico”

En la ANFP le responden a Martín Iribarne, el director que hoy está enfrentado a la sede de Quilín. El miembro de la mesa directiva de Sebastián Moreno señaló a La Tercera PM estar estudiando su renuncia que, según sus palabras, provocaría elecciones anticipadas en la casa del fútbol.

“Hoy, después del trato recibido de parte del presidente, en forma desproporcionada, lejana y con absoluto desapego a la realidad de las cosas, estoy pensando en dar un paso al costado. No puedo trabajar con alguien que toma los temas en forma personal. Más aún si siempre lo apoye, desde que me integré a su lista de directores”, dijo. “Estoy consiente de que mi renuncia genera que existan nuevas elecciones en la ANFP. Algunos clubes por temas de fondo y gestión me han llamado para que por favor renuncie y se termine con la falta de conducción", agregó.

La respuesta en Quilín no demoró en llegar. El secretario ejecutivo, Matías Rivadeneira, asegura que el aún miembro de la directiva de la ANFP cae en un error en sus dichos. "Sus declaraciones son erradas, no se sustentan en ningún instrumento jurídico, ni norma de la ANFP (...) El estatuto señala que las elecciones son cada cuatro años, y únicamente en caso de vacancia del presidente”, dice. “Si renuncia Iribarne, el directorio propondrá nombres que deberán ser aprobados en el consejo. Con cuatro miembros se puede seguir funcionando perfectamente”, cierra.

La salida de Aldo Corradossi, secretario general, que se concretó formalmente el viernes pasado, puso en duda la administración de Moreno. Mientras algunos presidentes insisten en que la salida del exdirigente de Audax Italiano obliga a ir a elecciones, pues ya le renunciaron tres miembros de la mesa (Albagli, Fazio, Corradossi) y solo logró insertar a Marcos Kaplún, en la ANFP advierten que mantienen el quórum requerido para dirigir al fútbol chileno.