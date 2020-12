La bitácora de Benjamín Hites

Benjamín Hites se sintió mal. No se asustó, pero tomó las medidas: se fue a hacer voluntariamente una PCR, porque no se la hacían si no había fiebre. Le salió negativa, pero mantuvo el decaimiento y el agotamiento por varios días. No tenía Coronavirus, sino el cansancio acumulado de una temporada que fue complicada, por la misma pandemia, pero también por las carreras del GT World Challenge de Europa, fechas en las que el piloto chileno brilló y se hizo un nombre que, él cree, le puede abrir puertas para 2021.

Hites tenía un gran proyecto para este 2020 y buena parte de él pudo concretarse. El certamen de automovilismo de largo aliento pudo llevarse a cabo y terminar ocho jornadas, con el nacional en un quinto puesto en su serie, los Silver, que reune a pilotos en formación. “Quiero seguir en la misma serie, ahora peleando con el overall, pero siempre con los Silver. Ser campeón ahí sería genial”, dice el piloto, ya de vuelta en Chile.

Ese día, el del PCR negativo, Hites ya estaba satisfecho con lo que había conseguido. “El año fue muy positivo, mejor de lo que yo esperaba. Fui de menos a más, siempre aprendiendo, con un final muy fuerte. eso da confianza, darse cuenta de que uno llega y va a estar al nivel de la carrera”, asegura.

De paso, agrega que “lo más destacado de la temporada fue haber hecho la pole y superpole de las 24 Horas de Spa, que debe ser la segunda carrera más importante del mundo. Eso me sumó mucho, me vieron todos y eso me permite tener mejores propuestas a futuro”, asegura el piloto, valorando más lo hecho en Bélgica que el triunfo que logró en Barcelona, España.

Pero se sufrió también. No sobre el auto, sino lejos de él. Parte de la pandemia, el piloto la vivió en Chile, donde no salió de la casa. Los simuladores fueron su salvación y hasta le dieron una alegría. Así lo refleja el certificado que le envió el iRacing: “Gané un campeonato cuando estaba en Santiago. Arrendé un simulador para eso”. El triunfo permite ir subiendo en los rankings y, de paso, compartir con otros volantes.

La vida para el joven deportista, cumplió 21 años en mayo, fue distinta este año en Europa. Tuvo que vivir solo, en Barcelona, lo que tiene aristas. La primera, lejos de su padre, quien siempre lo había acompañado, en cada paso de su carrera deportiva, y de su técnico, el argentino Fabián Flaque, quien no pudo salir de su país por las estrictas medida. Y la otra es ser dueño de casa.

Sobre lo primero, dice que “fue difícil al principio, pero me dí cuenta de que estaba acá haciendo lo mío y madurando cada día”. Respecto de cocinar y esas cosas, está orgulloso. “Crecí mucho y aprendí a cocinar. El 70 por ciento me lo hacía yo, arroz con carne, quedé experto en huevos, lo simple”.

En Cataluña no hubo mayor drama, pues su estadía allá coincidió con los momentos de apertura del país. “Cuando llegué estaba casi todo abierto. Podía salir, aunque no tenía dónde ir, la verdad. Después empezaron a cerrar los gimnasios y todo. En ese momento me juntaba con los pilotos que viven ahí en Barcelona, el argentino Ezequiel Pérez Companc, el español Andy Soucek; el francés Jules Gounon y Albert Costa, que es de ahí”.

Ahí volvió a saber de los simuladores. En verdad, siempre están presentes en la vida de los pilotos de carrera, porque son el mejor entrenamiento para conocer circuitos, pero, como en Santiago, le dieron una actividad qué hacer encerrado en casa.

Pero no se trata de videojuegos. En el simulador se compite y en esas pruebas o carreras su nombre se enteveró con el de grandes pilotos, como el F1 Lando Norris, o con Edu Barrichello, el talentoso hijo del excampeón de la serie mayor. También Dani Huncavella y Agustín Canapino estaban ahí.

Hites destaca, más que a los mediáticos, haberles ganado a corredores de su especialidad, las largas distancias. Es que está convencido de que el enduro (dos días, tres pilotos) y el sprint (uno o dos día, dos pilotos) son su elección de vida a corto y mediano plazo. “Los autos de fórmula no son una opción para mí en este minuto. La pista y hasta el rally me gustan, pero como entretenimiento, sería divertido. me gusta todo el automovilismo la verdad, pero lo mío es el endurance, donde hay que correr con más calma y pensar en otras cosas como conservar los neumáticos y esas cosas”.

Aprendió también en la pista, de la mano del resto de los profesionales. “Somos rivales en la pista, pero una familia en el fondo”, dice Hites. Ahí, Raffaele Marciello, el mejor piloto de estas categorías de auts fue fundamental. “No solo hablábamos, sino que podía usar su telemetría”, celebra hoy Hites, piloto de un Mercedes AMG GT3 Evo 2020 en la competencia.

La temporada, aunque costó, se corrió en una burbuja, al menos, los días de carrera. Pasar las fronteras en algún momento se puso complicado. “No siempre, pero una vez para pasar por Francia tuve que mostrar lso exámenes de PCR, para llegar a Bélgica teníamos que mostrar la invitación especial de los organizadores”, rememora.

“Una vez ahí, solo podíamos movernos de la pista al hotel y de vuelta. Y solo a los hoteles habilitados. En general, el asunto funcionó perfecto. Había pilotos contagiados, que no llegaron a un par de fechas, pero se enfermaron afuera. Tan bien era todo, que el brasileño Felipe Fraga dio positivo y estuvo en el mismo camión con mucha gente y trabajando, y solo se contagió su manager y un mecánico, gracias a las medidas sanitarias, como comer separados, dos en cada mesa y esas cosas”.

Así, Hites ya está planificando el 2021. Aunque piensa también correr en Argentina, en semanas libres, el centro será el GT Challenge, donde tiene conversaciones con varias marcas, incluso seguir con los Mercedes. “Mis metas a mediano y largo plazo es llegar a ser un piloto oficial de fábrica y ganar campeonatos”. Sobre esas posibilidades, asegura que “hay que analizar cada una de las opciones y ver cuál me satisface más con esos planes a mediano y largo plazo, ver qué es lo que me ofrecen”. El 2021, sin duda, será diferente.