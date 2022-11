Alexis Sánchez brilla en el duelo de chilenos: el Niño Maravilla guía al Marsella con un golazo ante el Monaco de Guillermo Maripán

Maravilla. Alexis Sánchez volvió a ser el Niño Maravilla que encanta a los fanáticos del mundo, en la sufrida victoria del Marsella por 2-3 ante el Mónaco de la Guillermo Maripán, por la Ligue 1. El tocopillano se quedó con el duelo de chilenos.

AS10 jugó a gran nivel y fue la pieza fundamental para que su equipo lograra los tres puntos en su visita al principado. Cosa no menor, pues si la oncena del Memo ganaba el duelo, la escuadra del tocopillano salía de los puestos de clasificación a las copas europeas y se iba a la pausa mundialera con la sensación de que ya no alcanzará al PSG en la punta del torneo (el equipo de Lionel Messi tiene 41 puntos y el OM quedó cuarto, con 30).

Y para que quedara claro que está de regreso, Alexis marcó un golazo a los 35 minutos y abrió la cuenta para el Olympique. Anotación que se gestó tras una infracción cercana al arco custodiado por Alexander Nubel y donde el formado en Cobreloa pidió la pelota para, como en sus mejores tiempos, marcar un increíble gol de tiro libre desde el borde de la medialuna.

Lamentablemente para el Marsella, la alegría duraría muy poco. Diez minutos después llegaría el empate transitorio, con un dudoso penal que cambiaría por gol Wissam Ben Yedder. Y esa fue una sentencia para los colegas de Sánchez y un aliciente para Maripán y sus compañeros.

Guillermo Maripán jugó un buen partido ante la escuadra de Sánchez.

Los anfitriones crecieron en el segundo tiempo y la vista dejó pasar su oportunidad para liquidar el partido. Y como el fútbol es de momentos, todo varió cuando Amine Harit se lesionó gravemente al inicio del segundo tiempo y Kevin Volland dio marcara el 2-1.

Alexis y compañía no se darían por vencidos y cuando vieron que se quedaban con las manos vacías, volvieron al encuentro y consiguieron la igualdad a través de Jordan Veretout, a los 83′. Sin embargo, el cuadro más popular de Francia no se conformó y fue por más. Por eso, cuando ya no quedaba nada y se jugaba el octavo minuto de descuento, Sead Kolašina marcó el gol del triunfo y desató la alegría en la visita.

Felicidad que también se extendió a la cabina técnica de Eduardo Berizzo, pues ambos seleccionados no sufrieron lesiones y se integrarán de inmediato a las prácticas de la Roja. Concentración que les servirá para preparar mejor los duelos que sostendrán ante Polonia, el miércoles 16 de noviembre (14 horas), y Eslovaquia, el domingo 20 (9.30).