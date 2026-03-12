La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

José Cabero está en el centro de la polémica. Universidad de Chile sigue reclamando como penal una mano de Pablo Parra en el duelo ante Universidad de Concepción. De haberse cobrado, la infracción habría resultado significativa para el resultado del encuentro y hasta pudo haber decidido la permanencia de Francisco Meneghini. Tras la igualdad ante los penquistas, el entrenador fue removido de su puesto.

Sin embargo, la Comisión determinó darle un respiro a Cabero quien, además de ser una de las figuras referiles en las que más confía Tobar, es uno de los árbitros FIFA con que cuenta el país. Es decir, es uno de los autorizados para dirigir encuentros internacionales.

La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo saca de la lista para el fin de semana

En la lista de designaciones para los encuentros de este fin de semana, el referí no aparece entre los elegidos para dirigir ninguno de los encuentros en Primera División, una señal clara de que se optó por sacarlo de la primera línea.

Eso sí, Cabero no estará inactivo: formará parte del cuerpo arbitral que tendrá a cargo el choque entre Universidad Católica y Everton. Ese duelo será dirigido por Rodrigo Carvajal. Los asistentes serán Claudio Urrutia y Leslie Vásquez.

Cabero estará a cargo del VAR, secundado en esa misión por Miguel Rocha, quien será el AVAR.

José Cabero. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Respaldo

La Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar, respaldó su determinación en esa acción específica. De hecho, el encargado del organismo analizó la acción con el cuerpo arbitral a primera hora del martes. Cabero formó parte de esa cita.

“Para los instructores se trata de una disputa por el espacio que se produce dentro del área, cuando el balón viene cayendo el jugador Pablo Parra es desplazado de su eje por uno de los atacantes azules, lo que le hace perder su equilibrio y en la búsqueda de estabilidad abre sus brazos de manera natural, sin tener en vista el balón ni su trayectoria, cayendo el balón en su brazo, lo que no constituye una infracción porque no es una mano deliberada ni tampoco una mano antinatural”, se concluyó, según supo El Deportivo.