    Cara a cara en Quilín: Roberto Tobar y José Cabero discuten la polémica jugada que desató la furia de la U

    La acción no revisada por el VAR en el empate de Universidad de Chile volvióa abrir el debate sobre los criterios arbitrales. El encargado del partido, junto al jefe de los árbitros, revisaron junto al resto de los árbitros la posible mano que reclamaron desde Azul Azul.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Se jugaba el octavo minuto de adición. Pablo Parra va a una disputa con Fabián Hormazábal, se desastibiliza y la pelota choca en su brazo. El árbitro José Cabero no ve la jugada y tras la intervención del VAR, los asistentes en la cabina (Juan Sepúlveda y Dione Rissios) decidieron que no era una acción revisable. “Claro penal. Contra Limache nos cobraron uno igual”, protestó el lateral azul tras el encuentro.

    El técnico Francisco Meneghini también se dio el tiempo de comentar la situación. “Al menos como mínimo es que la revise el árbitro y la analice tranquilamente y, entre paréntesis, hay un defensor que se la da al arquero y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla”, dijo.

    El episodio se suma a una cadena de cuestionamientos que se han repetido durante el inicio de la temporada y que vuelven a poner bajo presión a la comisión arbitral que encabeza Roberto Tobar. Las críticas provienen desde distintos frentes: entrenadores, dirigentes y jugadores que han levantado reparos por criterios, procedimientos y el uso del videoarbitraje.

    Por lo mismo, en la práctica del martes, a primera hora, los árbitros que llegaron a Quilín a entrenar pensando en los duelos del fin de semana analizaron la jugada. Lo hicieron de la mano de Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, que fue duramente increpado en el Estadio Nacional por el momento del referato nacional.

    Según información recabada por El Deportivo, el jefe de los árbitros respaldó el accionar de Cabero. “A primera hora de este martes, el análisis que hizo la comisión arbitral junto al cuerpo arbitral, se abordó la polemica jugada de Pablo Parra”, dicen desde los árbitros a El Deportivo.

    “Para los instructores se trata de una disputa por el espacio que se produce dentro del área, cuando el balón viene cayendo el jugador Pablo Parra es desplazado de su eje por uno de los atacantes azules, lo que le hace perder su equilibrio y en la búsqueda de estabilidad abre sus brazos de manera natural, sin tener en vista el balón ni su trayectoria, cayendo el balón en su brazo, lo que no constituye una infracción porque no es una mano deliberada ni tampoco una mano antinatural”, defienden a Cabero.

    Más allá de los reclamos, Tobar y la comisión de árbitros valoró la posición del juez Cabero al tomar la decisión. Siempre estuvo al frente de la jugada. “También fue tomado en cuenta la buena posición del árbitro en la jugada específica del partido para tomar una decisión acertada y que fue respaldada por el VAR”, cierran.

