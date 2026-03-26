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    La dura autocrítica de Daniel Garnero tras la derrota de la UC ante Ñublense

    El entrenador del cuadro estudiantil se muestra preocupado tras la caída de sus dirigidos en la Copa de la Liga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La dura autocrítica de Daniel Garnero tras la derrota de la UC ante Ñublense. MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    La UC se complica en la Copa de la Liga. Cayó por 1-0 ante Ñublense y se queda con tres puntos en el certamen (venció a Universidad de Concepción en el debut). Tras el encuentro, Daniel Garnero se mostró preocupado por lo expuesto por sus dirigidos en Chillán, donde en la Liga de Primera habían conseguido una victoria por 2-1.

    “Creo que el partido fue muy parejo. Sabíamos que el encuentro iba a ser peleado, trabado, y el que se equivocaba la iba a pasar mal. Nos hicieron un gol que podríamos haber evitado y después de eso el juego cambió”, dijo el entrenador.

    Luego reconoció que lo mostrado no era lo que esperaba. “Lamentablemente, no tuvimos un gran partido. No pudimos sacar ventajas en los duelos individuales. Cuando el rival nos hace el gol, esa ansiedad que podían tener jugando de local, cambió totalmente. Se interrumpió muchísimo el juego”, comentó.

    Ñublense venció a la UC en Chillán.

    “Si no tienes mucha precisión, es difícil entrar, porque el campo de juego no está de la mejor manera, la pelota no corre a una velocidad para poder engañar al rival. Entonces, termina siendo bastante más complejo”, añadió.

    El DT explicó cuál era su idea. “La idea era buscar espacios interiores, llegar por los costados con nuestros laterales y meter gente en el área para disputar la pelota y ganarla. Pero al no tener esa precisión, sumado al apuro, lamentablemente no salió como queríamos”, señaló.

    Finalmente, habló de lo planteado por el técnico de Ñublense, Juan José Ribera. “El segundo tiempo con el resultado a favor siempre es mucho más sencillo defenderse, repliegas las líneas y se juntan más los futbolistas y, si no tienes mucha precisión, es difícil entrar”, apuntó el DT de Universidad Católica.

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