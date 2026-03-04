La dura crítica de Gustavo Huerta a sus jugadores tras la eliminación de Cobresal de la Copa Sudamericana.

Cobresal quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Audax Italiano en la fase preliminar del certamen. El conjunto itálico avanzó a la fase de grupos, mientras que el cuadro nortino se quedó sin competencia internacional por el resto de la temporada.

Luego del encuentro, el entrenador del conjunto de El Salvador, Gustavo Huerta, cuestionó el desempeño de su equipo durante el período inicial del cotejo. “Este tipo de partidos no se pueden enfrentar con la tibieza con que enfrentamos el primer tiempo”, señaló en rueda de prensa.

El técnico profundizó en su análisis y apuntó a la falta de conciencia sobre la instancia que disputaban. “Daba la impresión de que no nos estábamos dando cuenta de lo que había en juego. Por eso en el segundo tiempo entramos con otra actitud y logramos el empate, pero nos faltó la claridad para tener mejores ocasiones de gol”, afirmó.

Cobresal cayó por penales ante Audax Italiano. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Huerta también destacó la reacción del equipo en el complemento. “En el segundo tiempo el equipo mejoró bastante. Buscamos por todos lados el empate y hubo un gran esfuerzo de todos los jugadores. Lamentablemente, en los penales no fuimos certeros”, indicó.

Respecto a sus dichos sobre la actitud mostrada en la primera mitad, el entrenador precisó que no se trató de una crítica a todos los futbolistas. “No quiero generalizar como si todos los jugadores hubiesen jugado de la forma que describí anteriormente. A veces tiene que ver con las características individuales y la personalidad de cada jugador”, explicó.

Finalmente, el técnico advirtió sobre la necesidad de corregir estos aspectos de cara a la Liga de Primera. “A veces no estamos a la altura de lo que el club pretende y eso tenemos que remediarlo, porque nos puede complicar en el torneo local”, concluyó.