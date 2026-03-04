Audax Italiano ve la luz y vence a Cobresal en los penales para meterse en la fase grupal de la Copa Sudamericana

Audax Italiano se mete en la fase grupal de la Copa Sudamericana. El equipo de La Florida venció 3-2 en los penales a Cobresal, escuadra que empató 1-1 cerca del final, pero que falló en la definición ante un rival que fue mucho más en los 90 minutos, en el Zorros del Desierto de Calama.

Después de una hora y 40 minutos de retraso por un corte de luz, fue el equipo de La Florida el que comenzó mejor. Antes de los cuatro minutos, el cuadro de Lema ya había llegado con peligro en un par de ocasiones. Pero ni Marco Collao y tampoco Diego Coelho pudieron darle con decisión a la pelota, ambos en área chica. Más claro fue el remate franco de Federico Mateos que salió recto a las manos de Aejandro Santander, a los 7’.

Los audinos eran más directos y no necesitaban mover tanto la pelota para acercarse a la portería del cuadro de El Salvador, quien antes de los 15 minutos ya había repelido dos severos remates de Collao y Rodrigo Cabral.

Tras ese cuarto de hora de incertidumbre, el equipo de El Salvador consiguió a llegar con mayor peligro. Un cabezazo de Julián Brea que se pasó por la línea fue el primer aviso de los nortinos, el mismo exjugador de Huachipato trató de hacerlo instantes más tarde, pero tampoco logró dar dirección a la pelota.

Después de esos minutos de vértigo, el partido se hizo más trabado. Sin embargo, en esa eventual lucha era siempre la escuadra metropolitana la que encontraba caminos más expeditos para acercarse al equipo de Gustavo Huerta.

En los minutos finales de la primera etapa, los verdes apretaron un poco más sobre el arco de Santander. Tras un tiro de esquina, fue Esteban Matus quien encontró la pelota en la medialuna de área para poner el 1-0 con un potente zurdazo que rozó en un rival, justo en el primer minuto de descuento.

Hasta el final

En el tiempo complementario que también partió tarde por otra falla eléctrica, el ingreso de Guillermo Pacheco pretendió dar un poco más de volumen a los atacameños, situación que tuvo un pequeño esbozo en el inicio, cuando provocó una gran reacción del golero audino Tomás Ahumada.

Pero, a medida que pasaban los minutos, la escuadra floridana se sentía más cómodo con el trámite y el resultado. Un fútbol más simple, siempre con la intención de abrir la cancha en las orillas y un buen diagnóstico en los balones detenidos.

Mediante ese expediente estuvieron cerca de la segunda cifra, un pivoteo al medio que terminó en la semi chilena del zaguero Marcelo Ortiz que dio de lleno en el horizontal, pasada la hora de partido.

Al otro lado, un cabezazo de Stefan Pino pudo cambiar la suerte de los salvadoreños, pero no pudo dar con el arco. Entonces, los dirigidos de Huerta intentaron adelantar las líneas, con mucho espacio tras la zaga. Peligro constante que el mismo Matus estuvo próximo a capitalizar, sino fuera porque su disparo se fue sobre el arco.

Cuando faltaban cinco minutos para el epílogo, Cobresal encontró la paridad con su argumento predilecto. El centro del panameño César Yanis desde la derecha vio la floja reacción de Ahumada y el cabezazo de Pino en el segundo palo para el 1-1.

No hubo tiempo para mucho más y la clasificación se dirimió en los penales. En la definición, los verdes fueron más eficaces y se impusieron por 3-2 tras la impericia de los nortinos: fallaron Franco Frías y Agustín Nadruz, al margen del lanzamiento de Yanis tapado por Ahumada.