Audax Italiano derrota en La Florida a Universidad de Concepción y consigue su primer triunfo del torneo

Audax Italiano consigue su primer triunfo en esta Liga de Primera 2026. Este viernes el elenco itálico derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, en el estadio Bicentenario La Florida.

Los dirigidos por Gustavo Lema fueron eficaces en el primer tiempo y tomaron una ventaja de dos tantos en el marcador. A los 8′, un buen desborde de Esteban Matus encontró en el centro del área a Diego Coelho, quien no fue tomado por la defensa del Campanil y marcó la apertura de la cuenta.

🥵⚽🟢⚪ ¡ESE JUEGO COLECTIVO, GENTE!



Linda combinación de Audax Italiano y Diego Coelho no tuvo problemas para anotar el 1-0 ante Universidad de Concepción, en el #MatchdayViernes que da el vamos a la Fecha 2 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/OkJ7eRVGAJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 6, 2026

A los 42′, otra vez la banda izquierda itálica le entregó frutos. Esteban Matus le dio un pase a Federico Mateos. Parecía todo inofensivo, pero el exvolante de Universidad de Chile se acomodó y sacó un derechazo bajo que encontró mal posicionado al portero Santiago Silva. Era el 2-0.

👏👏👏 EXTRAORDINARIO



Federico Mateos aprovechó que el arquero de Universidad de Concepción estaba mal posicionado y, desde larga distancia, puso el 2-0 para Audax Italiano en este #MatchdayViernes de la Fecha 2 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del… pic.twitter.com/0q2tmy8iEl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 6, 2026

En el segundo tiempo, la visita hizo méritos y tuvo reiteradas oportunidades para marcar un descuento. Sin embargo, en los descuentos del duelo, Giovani Chiaverano se fue en contragolpe rumbo al área y ante la salida del arquero, tocó el balón para que Franco Troyansky marque el 3-0, marcador que fue definitivo.

Con este resultado, el equipo de La Florida llega a los cuatro puntos. Cabe destacar que la semana pasada había igualado sin goles ante la U en el Estadio Nacional, en un duelo marcado por la violencia, en el que hinchas estudiantiles ingresaron a la galería sur, rompieron asientos, los arrojaron a la policía y quemaron parte del recinto. Dentro de la cancha, los itálicos no supieron aprovechar las expulsiones de Felipe Salomoni y de Juan Martín Lucero en los azules.

En tanto, el Campanil no logró ratificar el buen triunfo de la semana pasada contra el campeón Coquimbo Unido en Talcahuano y se queda con tres puntos en la tabla.