Audax Italiano derrota en La Florida a Universidad de Concepción y consigue su primer triunfo del torneo
La escuadra itálica venció en casa por 3-0 al Campanil, por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.
Audax Italiano consigue su primer triunfo en esta Liga de Primera 2026. Este viernes el elenco itálico derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, en el estadio Bicentenario La Florida.
Los dirigidos por Gustavo Lema fueron eficaces en el primer tiempo y tomaron una ventaja de dos tantos en el marcador. A los 8′, un buen desborde de Esteban Matus encontró en el centro del área a Diego Coelho, quien no fue tomado por la defensa del Campanil y marcó la apertura de la cuenta.
A los 42′, otra vez la banda izquierda itálica le entregó frutos. Esteban Matus le dio un pase a Federico Mateos. Parecía todo inofensivo, pero el exvolante de Universidad de Chile se acomodó y sacó un derechazo bajo que encontró mal posicionado al portero Santiago Silva. Era el 2-0.
En el segundo tiempo, la visita hizo méritos y tuvo reiteradas oportunidades para marcar un descuento. Sin embargo, en los descuentos del duelo, Giovani Chiaverano se fue en contragolpe rumbo al área y ante la salida del arquero, tocó el balón para que Franco Troyansky marque el 3-0, marcador que fue definitivo.
Con este resultado, el equipo de La Florida llega a los cuatro puntos. Cabe destacar que la semana pasada había igualado sin goles ante la U en el Estadio Nacional, en un duelo marcado por la violencia, en el que hinchas estudiantiles ingresaron a la galería sur, rompieron asientos, los arrojaron a la policía y quemaron parte del recinto. Dentro de la cancha, los itálicos no supieron aprovechar las expulsiones de Felipe Salomoni y de Juan Martín Lucero en los azules.
En tanto, el Campanil no logró ratificar el buen triunfo de la semana pasada contra el campeón Coquimbo Unido en Talcahuano y se queda con tres puntos en la tabla.
