“No me arrepiento”: la sorpresiva reflexión de Arturo Vidal al recordar el choque en su Ferrari en plena Copa América.

El 16 de junio de 2015, la selección chilena vivía una jornada de descanso en plena disputa de la Copa América. Un día antes, el equipo había igualado 3-3 ante México. En ese empate, Arturo Vidal había sido la gran figura de la Roja, con dos goles. El tanto restante fue obra de Eduardo Vargas.

En la jornada de descanso, el volante que entonces militaba en la Juventus protagonizó un accidente automovilístico tras asistir al casino Monticello durante un permiso otorgado al plantel. El mediocampista estrelló su Ferrari mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El vehículo quedó con pérdida total.

A más de una década del hecho, el actual jugador de Colo Colo abordó nuevamente el episodio y su impacto personal y colectivo. “Siempre lo he dicho, no me arrepiento. Por algo pasan las cosas. Claramente es algo muy feo que pasó, pero me ayudó a crecer y ayudó al equipo a unirse”, señaló en el podcast Enfocados, donde fue entrevistado por los exjugadores Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Una bandera en apoyo a Vidal por parte de los fanáticos en el primer partido de la Roja luego del accidente. Andrés Piña/Photosport

El futbolista sostuvo que el incidente tuvo consecuencias positivas en la interna del plantel que dirigía Jorge Sampaoli. “Creo que esa unión le ayudó al equipo a ser campeón. De verdad, fue muy malo, pero a la vez muy bueno para la unión del grupo y, a la vez, para mí como persona”, afirmó.

Vidal también apuntó al efecto que tuvo en su carrera internacional. En ese periodo militaba en la Juventus y semanas más tarde concretaría su traspaso al Bayern Munich. “Me ayudó a enfrentar lo que venía. Lo que venía era duro, acá en la Selección, en Europa en mi equipo, que es complicado, eso me ayudó mucho”, expresó.

Respecto del automóvil siniestrado, el mediocampista reveló las consecuencias. “Quedó botado... pérdida total. Nunca más pregunté por ese Ferrari”, dijo entre risas.

Tras el accidente, Vidal fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños. Pese a la controversia, continuó integrando el plantel y fue titular durante el resto del certamen continental, incluido la final ante Argentina, que terminó con triunfo chileno en la definición por penales y el primer título de la Roja en su historia.