    La dura crítica de Juan Tagle a Unión Española y Deportes Iquique: “Intentar interferir el torneo sería un daño muy grave”

    El timonel de Universidad Católica afirmó que ambos clubes buscan desconocer las bases que ellos mismos firmaron y se cuadró con la postura de la ANFP.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La dura crítica de Juan Tagle a Unión Española y Deportes Iquique: “Intentar interferir el torneo sería un daño muy grave”. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió a la controversia por la situación de Deportes Iquique y Unión Española, clubes que han buscado revertir el descenso del último campeonato a través de la vía administrativa. El timonel de la UC expresó coincidencia con la postura del directorio de la ANFP. “Yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está, por lo demás, reconocido por ellos mismos cuando ocurrió”, afirmó.

    El abogado subrayó la necesidad de resguardar la competencia. “Soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos frente a cualquier intento de interferir en el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo que alcanzamos con TNT y en el cual algunos dirigentes de los mismos clubes participaron”, indicó.

    Tagle, presidente de Cruzados.

    El presidente de Cruzados advirtió sobre el efecto que tendría alterar lo resuelto por los propios clubes. “Sería un daño gravísimo que se produjera alguna interrupción o alguna interferencia en el normal desarrollo del campeonato”, dijo, aunque sostuvo que no ve opciones reales de éxito para las reclamaciones presentadas.

    “No creo que se vaya a producir porque me parece que no tiene sustento la pretensión de la Unión Española de evitar el descenso porque corresponde un descenso acordado por ellos mismos”, remarcó.

    “Como abogado eso me deja muy tranquilo al conocer los argumentos que el directorio ha sostenido para rechazar esa postura y estoy seguro que los tribunales de justicia también lo van a sostener así”, agregó.

    Aun así, señaló que, aun cuando no prospere, el solo intento de modificar el curso del torneo ya genera un impacto institucional. “Pero el solo intentar interferir en el torneo parece que sería un daño muy grave. No creo que ocurra y en ese sentido estaré en la línea de lo que el directorio ha sostenido”, concluyó.

    Su futuro en la UC

    Respecto del debate interno en el fútbol chileno y la posibilidad de que su nombre esté en la conversación para una futura elección en la ANFP, Tagle planteó que hoy su mente está en la UC y que no existe una candidatura en marcha. “Quiero decir que tengo el foco puesto absolutamente en Universidad Católica, en Cruzados. Tenemos un año por delante muy desafiante con nuestra nueva casa”, señaló, en alusión al proyecto institucional que encabeza.

    El dirigente dijo que pese a ser una carta, no es algo concreto que se postule al sillón de Quilín. “Como opción existe, pero existen muchas otras opciones. Hay muchos otros directivos que también podrían tener la misma opción”, afirmó.

    En esa línea, insistió en que no ha existido un anuncio. “He señalado que es una opción y que me lo han planteado. No era ni el lanzamiento de una candidatura, ni una manifestación de un deseo”, dijo.

    Tagle remarcó que su labor actual sigue radicada en el club. “Por ahora todo el foco está aquí en Universidad Católica. Y en mi trabajo profesional de abogado”, sostuvo.

