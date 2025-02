La dura respuesta de Gustavo Álvarez a los dardos de Jorge Almirón por la lucha del título entre la U y Colo Colo

Gustavo Álvarez supo de las críticas de Jorge Almirón a la U. “No se dio tanta importancia al impacto que debió tener ese campeonato. Se trató de ensuciar con el tema que estuve en la cabina y que di indicaciones, como algo mágico. Intentaron deslucirlo, ponernos nerviosos. Fueron al TAS como 16 veces y les fue mal. El abogado de la U sigue hablando y yo no lo contrataría, para nada, perdió en todos lados”, señaló el entrenador de Colo Colo este miércoles.

“Yo respeto a los hinchas y cada uno defiende a su camiseta, cuando la gente defiende a su equipo lo mejor que puede. Entonces yo creo que hasta la gente de la U entendió que se les fue el torneo y eso es fútbol...me imagino que se sintieron avergonzados porque insistieron en la quita de puntos”, añadió el entrenador. “Ganar es muy difícil, aquí y en cualquier parte del mundo. Estábamos en desventaja por el gran esfuerzo que se hizo, en un momento me enfoqué en la Copa Libertadores y se dejó un poco de lado el torneo, sin querer. La U en la fecha 8 nos sacó 10 puntos de ventaja, y después cuando salimos de la Libertadores nos enfocamos en el torneo, y estábamos 10 puntos atrás. Ahí se enfocó el equipo y los pasó para arriba. No se da en muchos momentos, creo que fue algo histórico”, destacaba Almirón.

Almirón y Álvarez durante el último Superclásico. (Foto: Photosport)

La respuesta del DT azul no tardó en llegar. “Ignoro el tema... Cuando me decidí a ser entrenador fue con dos objetivos muy claros, uno, dignificar la profesión y otro es intentar permanentemente mejorar el juego. Todas mis decisiones y actitudes se van a basar en esos dos ejes, esos dos objetivos. No tengo ningún comentario que hacer”, lanzó Álvarez.

Almirón retrucó de vuelta. Dijo que lo suyo no fue en torno de mofa. “Yo no me burlé de la U. No es lo mismo. A la U yo le tengo un gran respeto, es un equipo muy grande, nosotros somos contrincantes, somos rivales. El país se divide de alguna manera así. Colo Colo es lo más grande y después lo sigue la U”, comentó.

Sin embargo, mantuvo su postura crítica hacia la labor de José Ramón Correa, el director de Azul Azul que lideró los reclamos ante el Tribunal de Disciplina, en sus dos salas, y luego en el TAS. “Yo respeto muchísimo a la gente, respeto mucho a la institución, los jugadores, al técnico, yo hablé de una ironía, si yo quiero que me defienda alguien no lo voy a contratar a ese abogado, es eso lo que dije. Puntual: el abogado”, explicó.